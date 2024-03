Athletic Club Palermo, nuovo sponsor: sulle maglie il primo sito di recensioni di escort in Europa

Escort Advisor, primo sito di recensioni di escort in Europa, è il nuovo sponsor dell'Athletic Club Palermo. Attivo in Italia, ma anche in Spagna, Germania e Regno Unito, Escort Advisor dal 2021 promuove il progetto "Sponsorizza Passioni", rivolto alle associazioni sportive, ma anche ai singoli sportivi, uomini e donne, che non sempre trovano il supporto o la visibilità necessari per esprimere la loro passione sportiva.

L'Athletic Club Palermo diventa così la prima società calcistica all'interno del progetto "Sponsorizza Passioni", ampliando il proprio raggio d'azione da locale a internazionale. Il club nerorosa ha firmato un accordo di sponsorizzazione con Escort Advisor fino al termine della stagione 2024/2025.

Il logo dell'azienda debutterà sulle maglie da gioco dell'Athletic Club Palermo nel match contro il Castellammare, in programma sabato 16 marzo, ore 15, allo stadio Salvatore Favazza di Terrasini.