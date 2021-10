Monreale non basta il cuore contro la Mazarese, Bennardo: "Pagata a caro prezzo un'ingenuità"

Il tecnico dei biancazzurri elogia i suoi ragazzi dopo la sconfitta di misura per 1-0 contro i giallorossi: "Oggi hanno dato veramente tutto, non molliamo e vogliamo la salvezza"

Rimandato ancora una volta l’appuntamento con la vittoria per il Monreale che esce sconfitta tra le mura amiche contro la quotata Mazarese col punteggio di 1-0. La rete giallorossa segnata al 38’ da Erbini in spaccata su torre di Cortese, ha indirizzato la storia di un match equilibrato che ha visto i biancazzurri non sfigurare al cospetto di un avversario che non casualmente è in vetta alla classifica.

Il tecnico del Monreale Rosario Bennardo ha analizzato la partita spendendo parole d’elogio per la sua squadra al di là del risultato: I ragazzi hanno dato tutto - afferma il tecnico a PalermoToday -noi abbiamo una squadra di ragazzi dediti al lavoro che si impegnano intensamente tutta la settimana per produrre una prestazione al massimo delle loro potenzialità. Sappiamo che affrontiamo un campionato complicato. La Mazarese - prosegue Bennardo - ha avuto un paio di occasioni dalla distanza sulle quali Ingrassia ha fatto belle parate. Poi su un fallo laterale dopo un’ingenuità nostra abbiamo preso gol. Noi non siamo stati da meno: abbiamo avuto due-tre occasioni a tu per tu col portiere che non siamo riusciti a concretizzare. Purtroppo. quando si trova contro una squadra di categoria attrezzata per vincere è normale che si fa fatica a recuperare anche se i ragazzi hanno dato tutto. Non dobbiamo mollare - conclude il mister -il nostro obiettivo rimane quello della salvezza e cercheremo in tutti i modi di raggiungerlo al più presto possibile.