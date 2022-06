Monreale, Santo Marramaldo lascia la panchina: sarà il direttore generale della squadra

E' decisamente tempo di cambiamenti per il Monreale Calcio, che si appresta a programmare la prossima stagione di Eccellenza dopo la permanenza in categoria conquistata ai playout contro il Dolce Onorio Marsala. Dopo la separazione con il direttore sportivo Natale Picano è stata scelta una nuova figura dirigenziale, guardando in casa. La società biancazzurra ha infatti nominato come direttore generale il tecnico Santo Marramaldo, che lascia così la panchina del club dopo averlo condotto alla salvezza in questa stagione.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Monreale in un comunicato succinto su Facebook nel quale vengono spiegate le funzioni dell'ormai ex tecnico: "Santo Marramaldo è il nuovo direttore generale.- si legge -all'ex tecnico della salvezza ottenuta nel campionato di eccellenza, il compito di gestire l'attività calcistica (giovanile e agonistica) e dell'intero centro sportivo". Adesso la società biancazzurra dovrà scegliere il nuovo allenatore.