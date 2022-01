Eccellenza: il derby palermitano tra Monreale e Cus si giocherà a porte chiuse

Il derby palermitano tra Monreale e Cus, in programma domenica pomeriggio al Ribolla alle 14:30 e valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza girone A, si disputerà a porte chiuse. Lo scontro diretto per la salvezza si giocherà dunque senza spettatori: "L'ingresso - si legge nella nota diramata dalla società -sarà consentito esclusivamente a 35 tesserati per parte inseriti nel gruppo squadra delle rispettive società ed ai giornalisti regolarmente accreditati".

Una situazione a onor del vero non nuova per la società biancazzurra che quest'anno non ha praticamente mai potuto contare sul sostegno dei propri tifosi e non potrà farlo nemmeno in questa partita, decisiva anche per gli avversari. La sezione calcistica della polisportiva universitaria infatti è il fanalino di coda del torneo con appena cinque punti conquistati e nessuna vittoria all'attivo dopo un girone di andata nel quale, al di là dei limiti tecnici dei biancogiallorossi, gli episodi non sono girati spesso molto bene.

Vincere per il Cus significherebbe accorciare proprio sul Monreale, terzultimo a quota nove punti dopo un girone in cui a fronte di prestazioni di buon livello sotto il profilo del gioco (tolta sicuramente la sfida in casa contro la Pro Favara) è mancato spesso l'acuto. La squadra di Rosario Bennardo, che questo inverno ha perso elementi chiave come i due Cardinale, Cuccia e Saluto, riparte dai suoi giovani e dallo zoccolo duro dei vari Canzoneri, Gastone, Zammitti, Esposito e Ingrassia per cercare di agganciare almeno i primi posti della zona play-out, occupati da Casteltermini e Parmonval.