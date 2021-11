Canzoneri, il giovane veterano del Monreale: “Stiamo crescendo, prossimi impegni decisivi per la salvezza”

All’interno del Monreale, squadra che annovera sia elementi dalla storia importante come Ingrassia, Tonino Cardinale, Riccobono ed Esposito che giocatori di belle speranze come Cardinale jr, Namio e Fofana per citarne alcuni, Marco Canzoneri rappresenta un ideale anello di congiunzione tra l’esperienza dei veterani e la freschezza dei giovani. Nonostante abbia solamente 24 anni il difensore biancazzurro è infatti uno dei pretoriani di lungo corso della squadra, in cui milita ininterrottamente da sei stagioni.

Quello tra lo stopper palermitano e il Monreale Calcio è un legame forte che si è rinsaldato nel momento più difficile della carriera del giocatore: “Sicuramente per me è un onore e devo ringraziare la società - racconta a PalermoToday - io ho subito un brutto infortunio che mi ha costretto a subire un intervento al crociato anteriore e generalmente in queste categorie quando accadono queste cose si viene messi un po’ da parte. Loro invece hanno aspettato il mio rientro avendo la massima fiducia. Per me è come se fosse una seconda famiglia, sono sempre stato trattato bene e non mi è mai stato fatto mancare nulla. Questa è una società che ha sempre puntato sui giovani e sul suo settore giovanile in una città in cui calcisticamente parlando si fa fatica a credere nei ragazzi”.

Canzoneri ha analizzato l’inizio di stagione della squadra, mostrandosi fiducioso in vista del futuro: “I numeri dicono che siamo stati poco cinici sotto porta -spiega - creiamo tanto gioco ma non riusciamo sempre a finalizzarlo. D’altronde però siamo una squadra giovane, considerando che andiamo in campo con quattro-cinque under, quindi ci può anche stare: di contro è proprio questo che ci permette di giocare bene perché i ragazzi hanno tanta qualità e molta corsa. In questo inizio stiamo pagando un po’ l’inesperienza come ci si poteva aspettare. Credo però che partita dopo partita sia i giovani che noi stiamo crescendo e penso si sia visto che nelle ultime partite abbiamo trovato quella quadratura che ci consentirà ad essere più costanti anche in zona gol. Abbiamo ottime qualità che stanno venendo fuori giornata dopo giornata”.

Nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo salvezza Canzoneri sottolinea come questa sia la fase più delicata della stagione: “Questo è il mio ottavo anno in Eccellenza - afferma - quello di quest’anno è il girone più complicato delle ultime stagioni: non c’è una squadra ammazza-campionato ma tante compagini attrezzate. Nella prima fase del campionato abbiamo incontrato molte squadre che puntano alla vittoria del campionato: la seconda parte della stagione sarà decisiva perché avremo tanti scontri diretti e dovremo trovare lo sprint decisivo che ci porterà a imporci sulle concorrenti e di chiudere il girone di andata in una posizione diversa”.

Il difensore del Monreale ha in conclusione parlato dell’ultimo match contro lo Sciacca esprimendo anche le sue considerazioni in merito alla prossima sfida della squadra biancazzurra, impegnata nella difficile trasferta nissena: “La partita contro lo Sciacca ha lasciato l’amaro in bocca - conclude -soprattutto perché abbiamo avuto diverse palle gol tra cui due nitide, sarebbero stati tre punti importanti per noi visto che eravamo in casa contro una squadra attrezzata e solida che sta facendo un ottimo campionato. La partita contro la Nissa è sicuramente complicata perché giochiamo contro una squadra importante in una piazza che merita altri palcoscenici ma non per questo andremo lì intimiditi. Faremo la nostra partita, la sfida contro la Sciacca ci ha dato la consapevolezza di potercela giocare contro tutti: l’essere riusciti a tenere la porta imbattuta contro una squadra talentuosa ci fa ben sperare anche guardando al lavoro quotidiano che facciamo con mister Bennardo, un tecnico che ogni giorno ci dà sempre una carica in più. Speriamo di fare un ottimo risultato”.