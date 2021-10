Nuovo acquisto per la Don Carlo Misilmeri: ingaggiato il terzino Di Pisa

Continua la campagna di rafforzamento della Don Carlo Misilmeri che dopo un mercato caratterizzato da innesti importanti come D'Angelo, Di Giuseppe, Tiscione e Corsino ha annunciato l'arrivo di un nuovo giocatore in quota under. La società biancorossa ha reso noto l'ingaggio del terzino Giuseppe Di Pisa.

Classe 2002, Di Pisa è reduce dall'esperienza con la Primavera del Palermo. Si tratta del quarto giocatore misilmerese nella rosa a disposizione di mr. Utro dopo capitan Cerniglia, Pellegrino e Lo Gerfo.