La Parmonval sbanca Marsala con Carioto: la zona tranquillità è sempre più vicina

Un successo di importanza capitale quello conquistato dalla Parmonval oggi pomeriggio a Paceco dove la formazione di Mondello ha battuto il Dolce Onorio Marsala, penultima compagine del girone A di Eccellenza, al termine di una partita tirata, sbloccata solamente nella ripresa.

A decidere il match è stato il solito Davide Carioto, giunto al suo ottavo gol stagionale, che al 74’ ha concluso una bella azione personale con una finalizzazione dalla traiettoria velenosa simile a un tiro-cross che ha beffato Furnari. A nulla è servito il forcing finale dei lilibetani. In virtù di questo successo la Parmonval sale a quota 21 punti: la zona tranquillità dista solo due lunghezze, i play-out ad oggi non sarebbero più uno spauracchio in virtù delle dodici lunghezze di vantaggio sulla penultima.

Il tecnico della squadra biancazzurra Marco Aprile ha espresso a fine partita sul canale ufficiale della società le sue considerazioni sul match mostrandosi soddisfatto: “Gara difficile, brutta, molto combattuta - ha affermato - sapevamo prima di arrivare che sarebbe stata una delle gare più difficili da affrontare perché per forza di cose se uno guarda la classifica si fa idee strane malgrado questa squadra abbia fatto quattro gol in trasferta ad una signora squadra come la Mazarese settimana scorsa. Per noi la cosa più importante era portare a casa questi tre punti che per noi vogliono dire veramente tanto: abbiamo allungato la striscia di risultati utili consecutivi, mandare loro a dodici punti di distacco, prendere punti sulle squadre che stanno sotto che oggi si sono fermate e accorciato con quelle che ci precedono. È stata importante".