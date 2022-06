Marineo: il direttore sportivo Francesco Tantillo confermato per la prossima stagione

Dopo la storica stagione appena trascorsa, chiusa con il settimo posto nel girone A di Eccellenza e l'approdo alle semifinali di Coppa Italia di categoria (cui si aggiunge anche l'amichevole con il Palermo nella prima uscita del Baldini bis lo scorso gennaio) l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo riparte per l'anno prossimo nel segno della continuità.

La società biancorossa ha infatti deciso di confermare il direttore sportivo Francesco Tantillo per il prossimo campionato, dandone notizia in una breve nota comparsa sulla pagina Facebook del club: "Il ds Ciccio Tantillo prolunga il suo impegno, - si legge - dopo lo straordinario settimo posto dell’anno scorso, con il Marineo Calcio anche per la stagione 2022-2023".