Marineo: Angelo Tomasello si dimette dalla guida del club

Nemmeno il tempo di iniziare il campionato che si registra il primo cambio di guida tecnica del girone A di Eccellenza. Angelo Tomasello non è più l'allenatore dell'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo. Il tecnico ex Don Carlo Misilmeri ha infatti rassegnato le dimissioni dall'incarico. Ad annunciarlo è stato lo stesso Tomasello in un post sul suo profilo Facebook: "Dopo attenta e ponderata riflessione e nell'interesse reciproco (del sottoscritto e della società) - ha scritto il tecnico - riscontrate alcune divergente programmatiche ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dalla società oratorio San Ciro e Giorgio Marineo, che comunque ringrazio per la fiducia che mi ha accordato nel finale della passata stagione. Auguro alla società tutta e ai tifosi le migliori soddisfazioni sportive per la stagione 2022/23".

La società biancorossa ha successivamente confermato le dimissioni del mister nella propria pagina Facebook ringraziandolo testualmente per l'impegno profuso augurandogli le migliori fortune. Subentrato nello scorso marzo a Giuseppe Tumminia Tomasello aveva condotto la squadra alla rincorsa per i playoff, sfumata alla penultima giornata, portandola al settimo posto finale. Adesso per l'Oratorio San Ciro e Giorgio comincia la ricerca del nuovo allenatore.