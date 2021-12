Grande colpo in attacco per Marineo: preso il centravanti Salvatore Cocuzza

Dopo gli addii di Montalbano e D'Agostino l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo si muove in entrata e lo fa mettendo a segno un vero e proprio colpaccio. La società biancorossa, rivelazione del Girone A di Eccellenza in cui si trova al quinto posto in piena zona play-off ha infatti ufficializzato l'arrivo del centravanti palermitano Salvatore Cocuzza, un profilo di assoluto spessore che rinnova le ambizioni della squadra, per altro a breve impegnata nel ritorno dei quarti di Coppa Italia contro l'Akragas all'Esseneto.

Classe 1987, Cocuzza ha iniziato la sua carriera in Serie B con il Catanzaro prima di intraprendere un percorso che lo ha visto militare tra Serie C e Dilettanti in diverse squadre importanti del calcio siciliano come Akragas, Messina, Igea Virtus, Sancataldese e Paternò per citarne alcune. L'attaccante palermitano arriva in biancorosso dopo aver iniziato la stagione sempre nel girone A di Eccellenza con la Pro Favara, in cui ha segnato cinque gol in campionato e che ha anche guidato da allenatore ad interim prima della rescissione avvenuta a inizio novembre.