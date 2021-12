Squadre siciliane contro pugliesi e molisane negli spareggi tra seconde d’Eccellenza

La Lega Nazionale Dilettanti ha effettuato, nella sede di Roma e alla presenza del commissario straordinario Giancarlo Abete, il sorteggio integrale per aree con il quale si definisce la griglia degli spareggi tra le seconde classificate nei rispettivi campionati di Eccellenza. Dopo due anni di assenza, a causa della pandemia, tornano le sfide con 28 squadre che lotteranno per ottenere sette posti in Serie D. Per centrare l'obiettivo devono superare due turni a partire dal 22 maggio 2022. Riguardo i Comitati Regionali LND Campania, Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Veneto, che hanno diritto a due posti ordinari per la partecipazione delle loro formazioni alle gare di spareggio promozione tra le seconde di Eccellenza, indipendentemente dal numero maggiorato di tre gironi concesso in deroga a seguito dell’emergenza causata dalla pandemia, le rispettive compagini non vengono individuate con la consueta indicazione alfabetica riferita al raggruppamento ma da un codice numerico.

Per quanto riguarda l'ordine di svolgimento delle partite del secondo turno, è stabilito che disputerà la prima in trasferta la squadra che ha disputato nel turno precedente la prima gara in casa e viceversa; qualora entrambe le formazioni risultassero nella stessa condizione si procederà con il sorteggio. Le squadre s’incontreranno nella fase nazionale il 22 e 29 maggio 2022 con le gare di andata e ritorno del primo turno, il 5 e 12 giugno 2022 con le gare del secondo e ultimo step sempre organizzate sui 180’. Si qualificherà per il turno successo la squadra che nei due confronti avrà ottenuto il punteggio maggiore. In caso di parità passa il turno il sodalizio che ha segnato più reti nel corso delle due partite. In caso di pareggio nelle reti segnate si qualifica chi ha realizzato più gol in trasferta. Se persiste l’equilibrio saranno i tempi supplementari a sancire la qualificata e in caso di ulteriore parità saranno calciati i tiri di rigore.

Primo turno (andata 22/05/2022 - ritorno 29/05/2022)

A) Lombardia C – Lombardia B

B) Friuli Venezia Giulia-Lombardia A

C) Liguria-Piemonte Valle D’Aosta B

D) Veneto 1 – Piemonte Valle D’Aosta A

E) Veneto 2 – CPA Trento/CPA Bolzano

F) Umbria-Emilia Romagna 2

G) Lazio 2 – Toscana 1

H) Lazio 1 – Emilia Romagna 1

I) Toscana 2 - Marche

L) Sardegna-Abruzzo

M) Puglia-Sicilia B

N) Basilicata-Campania 1

O) Campania 2 - Calabria

P) Sicilia A - Molise

A, B e C sono i gironi di Eccellenza delle Regioni che ne contemplano due o tre.

1 e 2 sono le squadre rappresentanti quelle Regioni con un numero di gironi di Eccellenza superiore ai posti disponibili.

Secondo turno (andata 5/06/2022 - ritorno 12/06/2022)

Vincente B-Vincente A

Vincente D-Vincente E

Vincente C-Vincente L

Vincente F-Vincente I

Vincente G-Vincente H

Vincente N-Vincente O

Vincente P-Vincente M