Eccellenza, la sfida tra Parmonval e Akragas sarà recuperata sabato

La partita tra Parmonval e Akragas, rinviata sabato scorso a causa dell'impraticabilità del campo in terra battuta del Lo Monaco, a seguito della forte pioggia caduta su Palermo, sarà recuperata in settimana. La Lnd Sicilia ha infatti disposto che la sfida venga giocata questo sabato sempre alle ore 16, con il resto campionato è fermo proprio per consentire il recupero delle altre partite rinviate in precedenza a causa Covid.