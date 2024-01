Eccellenza, l’Athletic Club Palermo ko dopo 7 gare: lo Sciacca vince 3-1

Dopo sette gare si interrompe la striscia di risultati utili consecutivi dell'Athletic Club Palermo. I nerorosa di Gabriele Cipolla hanno perso 3-1 al Favazza di Terrasini contro l'Unitas Sciacca, nel match valido per la 19esima giornata del campionato di Eccellenza girone A.

Una sconfitta in rimonta per l'Athletic che dopo cinque minuti era riuscito a sbloccare il risultato con la rete di Mercanti, abile a battere Di Maggio dal cuore dell'area sullo scarico di Caronia. Poi la rimonta saccense, avviata al 36' dal gol di Baldeh. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'attaccante gambiano ha superato Di Maria con un tap-in dopo la respinta su un colpo di testa. Nel secondo tempo gli altri due gol dell'Unitas Sciacca. Prima Ferotti al 65', il più lesto a risolvere una mischia da calcio d'angolo, poi Seckan a 10 minuti dalla fine con un tap-in sull'ottimo inserimento di Baldeh.

Per l'Athletic Club Palermo è la prima sconfitta del 2024 e il primo ko di Gabriele Cipolla sulla panchina dei nerorosa che restano a quota 27 punti in classifica. Il prossimo impegno è in programma domenica 4 febbraio al Giovanni Bruccoleri di Favara contro la Pro Favara.