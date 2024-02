Eccellenza, l’Athletic Club Palermo cade in trasferta: la Pro Favara vince 3-1

Dopo 78 giorni si ferma la striscia di imbattibilità esterna dell'Athletic Club Palermo. I nerorosa di Gabriele Cipolla hanno perso 3-1 al Giovanni Bruccoleri di Favara contro la Pro Favara, seconda forza del girone A di Eccellenza.

Una partita bella e aperta soprattutto nel primo tempo, in cui l'Athletic ha giocato a viso aperto contro una delle due pretendenti alla promozione in Serie D. Il Favara è pericoloso in apertura con Ficarotta, poi l'Athletic si fa vedere con Pucci, ma Scuffia si supera. Il gol del vantaggio dei padroni di casa arriva al 29esimo minuto con Retucci, abile a battere Di Maria con un intervento in scivolata su un cross dalla destra. Il vantaggio del Favara, però, dura appena cinque minuti perché l'Athletic pareggia i conti al 34' con il colpo di testa di Giuliano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa l'Athletic cala e ne approfitta il Favara che prima sigla il 2-1 con la doppietta di Retucci e poi chiude i conti con l'azione personale di Ficarotta.

L'Athletica resta a quota 27 punti in classifica, sesto alla pari con l'Unitas Sciacca. I nerorosa torneranno in campo sabato 10 febbraio, ore 15, al Favazza di Terrasini contro il Geraci.