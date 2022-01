Eccellenza: il portiere Tarantino salva la Parmonval sul gong nel derby contro Marineo

Non sono mancate le emozioni nel derby palermitano del girone A di Eccellenza finito 1-1 tra la Parmonval e l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo in una partita combattuta decisa alla fine dal gol del portiere-rigorista Tarantino proprio sul filo di lana. Un risultato nel complesso giusto considerando la storia della partita, che lascia però un po' di amaro ai biancorossi andati a un passo dal ritrovare la vittoria.

Sul Lo Monaco splende il sole ma soffia contestualmente un vento gelido che rende difficile giocare a calcio. Le due squadre provano a tenere il pallino del gioco finendo con l'annullarsi. Il ritmo é anche godibile ma le occasioni non fioccano e col passare dei minuti cresce la tensione. Per vedere un'episodio degno di nota bisogna aspettare il 45' quando Serio calcia dal limite dopo un recupero a centrocampo della Parmonval: la palla, che ha preso una traiettoria velenosa esce di poco. Nella ripresa Tumminia decide di lanciare Azzara al posto di Di Maggio per aumentare la spinta offensiva della squadra. La Parmonval nelle prime fasi di gioco guadagna progressivamente metri di campo e sfiora ancora una volta il gol con capitan Rappa che al 55' calcia di prima intenzione una palla che ha tagliato l'area, andando vicino al bersaglio grosso. Marineo dopo il grande spavento reagisce e a sua volta sfiora il vantaggio. Su una bella azione in area Ciancimino serve Azzara che calcia da posizione favorevole trovando l'opposizione prodigiosa di Ciccio Tarantino.

Per i biancorossi sono le prove tecniche di un gol che arriva al 67'. Bognanni pennella una grande palla per Azzara che in area incrocia un tiro velenoso sul quale Tarsntino stavolta non può nulla. La Parmonval, in cui sono entrati Marchese e Spicuzza al posto di Gatto e Calandra, prova a gettarsi in avanti alla ricerca del gol: Marineo, che nel frattempo é passata a 5 dietro con l'ingresso di Romano aspetta in attesa di trovare lo spazio giusto per la ripartenza. Nei minuti finali i biancorossi hanno l'occasione per chiudere la partita. Cocuzza da posizione favorevole preferisce servire in area il compagno Bordoni che calcia da posizione defilata: Tarantino blocca. Aprile si gioca la carta Bragion al posto di Valenti. Quando la partita sembrava spegnersi sullo 0-1 sul filo di lana arriva il gol del pari. Su un corner battuto da Rappa Bordoni colpisce la sfera con l'arbitro che ravvisa il fallo di mano. Dal dischetto Ciccio Tarantino, portiere rigorista, batte Ceesay e fissa il punteggio sull'1-1 finale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In virtù di questo risultato la Parmonval sale a quota 20 punti mentre Marineo, impegnata mercoledì in Coppa Italia contro Mazara, muove la classifica portandosi a 27 lunghezze.

Il tabellino

Parmonval: F.Tarantino; Valenti (Bragion), I.Tarantino, La Mattina, Calandra (Spicuzza), Cincotta; Morello, Rappa, Gatto (Marchese); Serio, B.Caronia, Carioto. All.Aprile

Marineo: Ceesay; Piscopo, Procida, Maggio, Colley; Bognanni, Rama, Ciancimino (Bordoni) ; Di Maggio (Azzara) , Sainey (Romano) Cocuzza. All. Tumminia.

Arbitro: Melodia (Trapani)

Reti: 71' Azzara; 94' F.Tarantino (rigore)

Ammoniti: 40' Sainey; 90' Cocuzza