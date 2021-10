Eccellenza Girone A, i risultati delle palermitane: Parmonval sconfitta di misura a Mazara

Si è rivelata quantomai amara la quarta del girone A del Campionato di Eccellenza Sicilia per le compagini palermitane del torneo, scese tutte in campo oggi eccezion fatta per l’Oratorio San Ciro e San Giorgio la cui sfida contro l’Enna in programma a Marineo è stata rinviata per via della positività al Covid di alcuni tesserati della squadra avversaria.

Non sorride alle palermitane il doppio incrocio con le squadre mazaresi. La Parmonval perde di misura fuori casa contro il Mazara. Passato in vantaggio con il gol di Serio nel secondo tempo, il club biancazzurro è stato raggiunto dal pari gialloblù di Sene: il rigore trasformato al 74’ da Elamraoui ha fissato il risultato sul 2-1 finale. Giornata amara anche per Monreale che in casa contro la Mazarese perde di misura per 1-0: a decidere il match la rete nel primo tempo di Erbini. Continua dunque la caccia alla prima vittoria per il club biancazzurro.

Discorso simile vale anche per il Cus Palermo che al Bruccoleri perdono contro la Pro Favara per 2-0: decisive la punizione di Cocuzza nel primo tempo e la rete di Bamba nella ripresa: i giallorossi perdono così la loro imbattibilità in campionato. L’unico acuto per le palermitane arriva a Castellammare dove la Don Carlo Misilmeri batte i padroni di casa per 2-0 grazie ai gol di Cerniglia e Mondino. I biancorossi salgono così a nove punti mettendosi in scia del terzetto di testa composto da Canicattì, Nissa e Mazarese.

RISULTATI 4° GIORNATA

Castellammare Calcio-Don Carlo Misilmeri 0-2: 37’ Cerniglia, 41’ Mondino

Mazara-Parmonval 2-1: 52’ Serio; 63’ Sene, 74’ Elamraoui

Monreale-Mazarese 0-1: 38’ Erbini

Oratorio San Ciro e Giorgio - Enna: rinviata

Pro Favara- Cus Palermo 2-0: 30’ Cocuzza; 65’ Bamba

LA CLASSIFICA

Canicattì, Nissa, Mazarese 10; Misilmeri 9; Castellammare, Mazara, Akragas 7; Sciacca 5, Enna 4*, Parmonval 4; Pro Favara, Cus Palermo 3; Marineo 2*; Monreale, Marsala, Casteltermini 1.

*Una partita in meno