Parmonval pronta al debutto in campionato, il presidente: "Allestita una rosa completa"

Il presidente della Parmonval Aristide Tamajo ha parlato delle prospettive della squadra di Mondello in un’intervista nel canale ufficiale della società biancazzurra.

Tamajo ha parlato di quelle che sono le prospettive della squadra per questa stagione confermando la permanenza nella categoria come obiettivo primario: “Contiamo in una stagione che possa vederci protagonisti attraverso il raggiungimento tranquillo della salvezza. Poi vedremo di toglierci, come sempre, qualche bella soddisfazione”.

Il presidente della Parmonval ha poi parlato della campagna acquisti della squadra chiudendo di fatto il mercato: “Ritengo che abbiamo allestito una rosa completa sia quantitativamente che qualitativamente. L'allenatore potrà contare su parecchie ed efficaci alternative tecnico-tattiche”.

Il massimo dirigente uno della società biancazzurra ha altresì fatto il punto della situazione in vista del complicato esordio in campionato in programma sabato pomeriggio al Lo Monaco contro la Nissa: “Purtroppo l'inizio del campionato, con l'esordio casalingo contro la Nissa, ci vede penalizzati per gli infortuni che hanno riguardato soprattutto i reparti della difesa e del centrocampo. Nonostante non sarà facile sostituire Calandra, Valenti, Caronia Bartolo, La Mattina ed il capitano Rappa, siamo fiduciosi sulle prestazione dei numerosi e promettenti giovani come Corrao, Faulisi, Fontana, Sittinieri. Di contro abbiamo potenziato notevolmente il reparto avanzato con l'acquisto di Danilo Liberto ed il ritorno di Joy Sidoti”.