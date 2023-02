Eccellenza girone A, ventitreesima giornata: il Cus ferma il Mazara, la Parmonval sfiora la rimonta con Sciacca

Tre anticipi in programma oggi nella ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A.

Al Conca D'oro di Monreale, il Cus strappa un buon pareggio contro il Mazara. I padroni di casa partono bene, con una manovra ariosa e verticalizzazioni che mettono in difficoltà la difesa ospite. Dopo dodici minuti cussini in vantaggio: è Cherif a battere Thomas e a siglare la rete dell'1-0, dopo un'azione corale sviluppatasi sulla corsia di sinistra. La reazione del Mazara è immediata, Di Giovanni svirgola e Carnevale salva i suoi. Al 23' gli ospiti segnano la rete del pareggio: lancio di Pace per Castro che entra in area e mette in mezzo per Gomes, che col destro insacca. La partita sale ancora di ritmo, entrambe le squadre provano a cercare gli spazi giusti ma le difese si chiudono bene. Si va al riposo sul parziale di 1-1. Nel secondo tempo al 52' ci prova Fofana, ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Cinque minuti dopo Ricciulli raccoglie una corta respinta al limite dell’area, destro a giro e Carnevale respinge in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo la difesa del Cus svirgola ma la traversa salva i padroni di casa. Al 64' Mazara nuovamente vicinissimo al vantaggio: cross di Saia, testa di Gomes e Carnevale devia sulla traversa, poi ancora Gomes a ribattere ma Carnevale è reattivo e respinge. Nei minuti finali le squadre provano ad attaccare ma le difese si fanno trovare pronte.

L'Unitas Sciacca, a Mondello, batte la Parmonval 4-3. Padroni di casa in vantaggio con il bel calcio di punizione di Guastella, poi l'Unitas dilaga e segna addirittura 4 reti: la doppietta di Mistretta, i gol di Licata e Mangiaracina chiudono il primo tempo col parziale di 1-4.

Nella ripresa, dopo un paio di occasioni da gol sfumate da parte dei neroverdi, ecco la determinata reazione della Parmonval, che ha segnato la seconda rete ancora con Guastella e la terza su rigore con Zerbo, a pochi minuti dal termine. Nel finale i padroni di casa non sono riusciti a produrre altre occasioni pericolose e sono stati costretti alla resa.

I gol di Miraglia, Tarantino e Maltese consegnano tre punti importanti al Castellammare contro il Casteldaccia. Per la seconda partita consecutiva, il Casteldaccia è costretto a terminare il match in 9 uomini. Prossimo appuntamento in programma domenica 5 marzo, ore 15, al "Fiorilli" contro il Gela: un match da non sbagliare per la formazione allenata da Mineo.