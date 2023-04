Eccellenza girone A, ventinovesima giornata: vince il Resuttana San Lorenzo, Cus Palermo e Casteldaccia ko

Penultima giornata del campionato di Eccellenza, girone A: il Misilmeri ha fermato, in casa, la capolista Akragas. I biancazzurri, tuttavia, restano in vetta a +1 da Enna, oggi a valanga contro la Parmonval. Il Cus Palermo cade in casa contro la Pro Favara, mentre il Resuttana San Lorenzo ottiene tre punti fondamentali contro Marineo. Casteldaccia ko in trasferta, contro la Leonfortese. Nel dettaglio tutti i risultati di oggi:

Cus Palermo-Pro Favara 0-2

Una doppietta di La Piana stende il Cus Palermo e regala alla Pro Favara tre punti fondamentali che tengono vive le speranze di playoff. La squadra di Catalano si porta con questo successo a quota 61 punti e nell'ultimo turno di campionato ospiterà in casa l'Enna: per accedere matematicamente agli spareggi ai gialloblu serve un pareggio oppure un successo contro i gialloverdi. Due risultati su tre consentono alla Pro Favara di sperare ancora. In caso di sconfitta, infatti, l'Enna andrebbe a dieci punti di vantaggio e, in quel caso, non si disputerebbero i playoff. L'Enna andrebbe direttamente alla fase nazionale, senza passare dai turni regionali. La partita di via Altofonte, a Palermo, è stata ben giocata dalla Pro Favara, apparsa determinata e grintosa sin dalle battute iniziali. Due rigori consentono alla squadra di Catalano di tornare dal capoluogo siciliano con il bottino pieno: al 4' La Piana sblocca dagli undici metri, quindi al 61' altro penalty concesso e altra trasformazione. Domenica 16 aprile si deciderà tutto in casa, contro Enna: un match fondamentale per la stagione dei gialloblu.

Don Carlo Misilmeri-Akragas 1-1

L'Akragas pareggia 1-1 contro la Don Carlo Misilmeri, al Giovanni Aloisio: novanta minuti equilibrati, che consentono comunque alla squadra di Terranova di rimanere prima in classifica. Un punto di vantaggio su Enna garantisce ai biancazzurri di essere padroni del proprio destino: se domenica prossima, all'Esseneto, arriverà la vittoria contro il Resuttana San Lorenzo sarà serie D. Potrebbe anche bastare un pareggio, purchè l'Enna non vinca contro la Pro Favara in trasferta. Il primo tempo è abbastanza equilibrato, la gara ha buon ritmo. Mansour sgasa spesso sulla sua corsia, con dribbling che creano superiorità numerica e cross in mezzo pericolosi. Al 43' la partita si sblocca: Akragas in vantaggio con Semenzin su assist in mezzo di Brunetti, al termine di un'azione iniziata sul'out di sinistra da Mansour. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 0-1. Ad inizio ripresa, però, i padroni di casa trovano subito il gol del pareggio: calcio d'angolo di Lo Nigro per la testa di Balistreri, che svetta in area e realizza la rete del pareggio. Da questo momento in poi l'equilibrio torna a regnare: i biancazzurri fraseggiano bene con un preciso giro palla, il Misilmeri prova a creare azioni d'attacco pericolose. Le difese, tuttavia, reggono bene e dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara che consegna un punto ad entrambe le formazioni.

Enna-Parmonval 11-0

Leonfortese-Casteldaccia 2-0

Le reti di Caputo e Lentini consegnano tre punti alla Leonfortese, il Casteldaccia ha avuto parecchie difficoltà nel contrastare le ripartenze efficaci dei padroni di casa.

Mazara-Nissa 0-1

Gela-Mazarese 3-2

Resuttana San Lorenzo-Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 3-1

Successo nerorosa per 3-1 dopo una prestazione superlativa nella gara casalinga contro il Marineo. La doppietta di Giampiero Clemente ed il goal di Maniscalchi consegnano i 3 punti al Resuttana San Lorenzo; per gli ospiti rete di Maggio.

Unitas Sciacca-Castellammare 1-1

Si chiude con un pareggio la stagione al Gurrera dei neroverdi. Il match contro il Castellammare è terminato 1-1, con le reti di Spina al 50' e il pari di Bha al 92' per gli ospiti. Senza il dimissionario Brucculeri in panchina, la squadra è stata affidata a Mario D'ardes che ha scelto la linea verde lanciando fin dall'inizio Spina e Miccolis. Dopo un primo tempo senza emozioni, il match si è acceso nella ripresa quando Messina ha lanciato in rete il giovane compagno. Il Castellammare ha risposto con un paio di conclusioni che Zummo ha respinto con prontezza. Quando sono entrati in campo altri juniores lo Sciacca nel finale ha sofferto e il pari del Castellammare è arrivato con un'azione brillante di Bha che ha beffato l'intera difesa.