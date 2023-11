Eccellenza girone A, undicesima giornata: l’Athletic Club cade a Castellammare, il Geraci vince a Mazara

Altra sconfitta per l’Athletic Club Palermo in campionato: i nerorosa, nell’anticipo di ieri, cadono a Castellammare. Una sconfitta per 2-0 nell’undicesima giornata. Nell’altro anticipo l’Aspra perde con un sonoro 6-0 in casa contro la Pro Favara.

Nelle gare odierne pari senza gol tra Casteldaccia- Accademia Trapani e Folgore Castelvetrano-Misilmeri. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Aspra-Pro Favara 0-6 giocata ieri

La Pro Favara di Gaetano Catalano ottiene altri tre punti in campionato: nell'anticipo del sabato contro l'Aspra i gialloblù hanno vita facile, 6-0 il finale. A Bagheria netto successo contro i palermitani, mai entrati in partita: è la sesta vittoria su sei trasferte disputate in questo avvio di stagione. I gialloblù archiviano la pratica nei primi 45 minuti di gioco: La Piana sblocca il match al 9', poi la doppietta di Ficarotta e al 40' il poker servito da Lucarelli. Al 45', peraltro, Lamin Ceesay ha parato un calcio di rigore. Ad avvio ripresa, al 53', fallo in area su Di Bella. Il calcio di rigore conseguente viene trasformato da La Piana per il 5-0. Pochi minuti dopo è Lucarelli a chiudere il set: gioco, partita, incontro Pro Favara.

Castellammare-Athletic Club 2-0 Palermo giocata ieri

Al Giorgio Matranga di Castellammare finisce 2-0 il match tra i padroni di casa e i nerorosa di Giannusa. A segno Bah e Ganci per il Castellammare.

Casteldaccia-Accademia Trapani 0-0

Al Fiorilli di Casteldaccia vince l'equilibrio: il match tra i padroni di casa e l'Accademia Trapani termina a reti bianche. Occasioni da una parte e dall'altra ma le difese tengono botta e mantengono inviolate le rispettive porte.

Folgore Castelvetrano-Don Carlo Misilmeri 0-0

Non si va oltre lo 0-0 tra Folgore e Don Carlo Misilmeri. Varie occasioni da goal per i biancorossi che però non riescono a concretizzare.

Al 59' espulso Montori della Folgore per somma di ammonizioni.

Supergiovane Castelbuono-Mazara 46 3-2

Torres Martinez segna una doppietta per il Castelbuono nei primi 38 minuti di gioco. Al 43' accorcia le distanze il Mazara, con la rete di Modou. Tre minuti dopo, però, nuova rete dei padroni di casa con Arenoso, per il 3-1. Nella ripresa il Mazara prova a riaprire il match più volte ma soltanto nell'ultimo minuto di recupero segna la rete del 3-2 con Cherif. Vittoria importante per la squadra delle Madonie.

Fulgatore-Nissa 0-2

Mazara-Geraci 0-2

Importante successo fuori casa del Geraci, contro il Mazara. Primo tempo equilibrato, senza grandi occasioni da una parte e dall'altra. Nella ripresa, però, il Geraci intensifica gli attacchi e trova il vantaggio con Guadagnoli. Abdelazim chiude i conti con la rete del 2-0 su rigore nei minuti di recupero.

Marineo-Unitas Sciacca 1-1

Settimo risultato utile consecutivo ma tanta rabbia in casa neroverde per non avere centrato la vittoria. E' terminata 1-1 la partita di oggi a Marineo tra lo Sciacca e i padroni di casa dell'Oratorio San Ciro e Giorgio, valida per l'undicesima giornata del girone A del campionato di Eccellenza. Un match che i ragazzi di Boncore hanno disputato con autorevolezza puntando al successo pieno: dopo una traversa nella fasi iniziali di Iraci, al 30' è arrivato il meritato vantaggio con una rete di Seckan, lesto ad insaccare un bel pallone filtrante in area. Lo stesso attaccante sfiora il raddoppio poco dopo, mentre il Marineo reagisce impegnando in una occasione Di Salvo. Nel secondo tempo i neroverdi controllano senza rischiare, mentre la squadra di casa al 65' rimane in dieci per l'espulsione di De Luca. Pur in inferiorità numerica, il Marineo nell'unica incursione in area saccense pareggia al 75' con Maggio. Il forcing finale non regala ai saccensi la rete della vittoria.

La classifica

Nissa 31

Pro Favara 28

Mazara 46 24

Supergiovane Castelbuono 18

Unitas Sciacca 16

Castellammare Calcio 15

Folgore Castelvetrano 15

Accademia Trapani 15

Athletic Club Palermo 14

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 12

Casteldaccia 11

Geraci 11

Don Carlo Misilmeri 9

Mazara 8

Aspra 7

Fulgatore 4