Eccellenza girone A, tredicesima giornata: Misilmeri vince ancora ed è a -1 dall'Akragas, perde ancora il Resuttana San Lorenzo

La tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A, va in archivio. Bella vittoria casalinga della Don Carlo Misilmeri, contro Marineo, che adesso si porta a solo un punto di distanza dalla capolista Akragas, sconfitta in trasferta a Enna. Il Resuttana San Lorenzo cade in casa, contro il Casteldaccia: 0-1 il finale. Nell'anticipo di ieri pareggio tra Cus Palermo e Parmonval, due reti per parte al termine dei novanta minuti. Di seguito tutti i risultati di giornata nel dettaglio:

C.U.S. Palermo - Parmonval 2-2 giocata sabato

Al Centro Universitario sportivo termina 2-2 l'anticipo della tredicesima giornata di campionato tra il Cus e la Parmonval. I padroni di casa, senza Fofana, Romeo, Taibi, disputano una buona partita. Il match si sblocca subito, dopo nemmeno due minuti di gioco: è il Cus a segnare la rete dell'1-0 grazie ad una conclusione precisa di Spataro. Al 37' arriva il raddoppio dei cussini, sempre a firma di Spataro. Il match sembra incanalarsi verso una comoda vittoria del Cus ma al 44' la Parmonval riapre improvvisamente la gara con un calcio di rigore: è Cardinale ad accorciare le distanze, realizzando dal dischetto. Si va al riposo sul parziale di 2-1 in favore del Cus. Nella ripresa la Parmonval prova a rendersi pericolosa, con un paio di occasioni che mettono paura al Cus. Il gol del pareggio arriva al 94', grazie a Lorenzo Russo, che su calcio di punizione trova la deviazione della difesa cussina che mette fuori gioco il portiere. La Parmonval, dopo dodici lunghissimi turni, torna a muovere la classifica, raggiungendo quota 5 punti. Il Cus, invece, sale a quota 8.

Castellammare Calcio 94 - SC Mazarese 0-0 giocata sabato

Don Carlo Misilmeri - Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 4-1

Al Giovanni Aloisio il derby tra Misilmeri e Marineo termina 4-1 in favore dei padroni di casa. Poker di reti che arriva direttamente nella prima frazione di gioco, grazie alla doppietta di Concialdi, la rete di Giuliano e il gol di Manfrè. Gara praticamente a senso unico per la Don Carlo, che nella ripresa consolida il proprio largo vantaggio senza rischiare nulla. Nel finale rete del Marineo con Maggio, dopo che Marino aveva respinto il calcio di rigore di Gambino.

Enna - Akragas 2018 1-0

Allo Stadio Generale Gaeta di Enna arriva la prima sconfitta in campionato per l'Akragas di Terranova: il match termina 1-0 in favore dei padroni di casa, al termine di novanta minuti nei quali i biancazzurri hanno cercato la via del gol senza riuscire a concretizzare. L'Akragas, nonostante il ko, resta comunque al comando della classifica: adesso, però, il vantaggio sulla seconda appare davvero esiguo. La Don Carlo Misilmeri, infatti, battendo comodamente in casa 4-1 il Marineo si avvicina pericolosamente, portandosi a -1 dai biancazzurri. Terranova comincia il match disponendo i suoi con un 4-3-3: Terranova in porta; Lo Cascio, Cipolla, Barrera e Baio in difesa; Garufo, Dalloro e Scozzari in mezzo al campo; Semenzin, Pavisich e Mansour in avanti. Il primo tempo è piuttosto equilibrato, entrambe le squadre giocano il loro consueto calcio. Le difese sono attente e gli attacchi non riescono ad incidere particolarmente. La formazione agrigentina cerca di imporre il proprio gioco con qualità, crea alcune occasioni ma non riesce a finalizzare. Un trend, del resto, già visto in altre precedenti partite anche se poi l'Akragas era sempre riuscita a risolvere il match. La prima frazione di gioco termina, dunque, sul parziale di 0-0. Nella ripresa Terranova, dopo quindici minuti, cambia il suo terminale offensivo Pavisich con Vitelli. Nove minuti dopo è Vizzini ad entrare in campo, rilevando Scozzari in mezzo al campo. L’Enna intensifica gli attacchi, l’Akragas non riesce a ricamare il proprio gioco come al solito. I padroni di casa fiutano l’occasione e tre minuti dopo si portano in vantaggio: è il solito Agudiak a realizzare la rete dell’1-0. I biancazzurri provano a reagire, ma la manovra offensiva odierna non riesce a sortire gli effetti sperati. All’82’ Terranova sostituisce Dalloro con Briones. Nei minuti finali l'Akragas si riversa in attacco alla ricerca del pari ma la difesa della squadra di mister Strano regge e porta a casa una importantissima vittoria.

Leonfortese - Nissa F.C. 2-1

Mazara - Unitas Sciacca 2-0

Sconfitta esterna a Mazara nella tredicesima giornata del Campionato di Eccellenza per l'Unitas Sciacca: al Nino Vaccara i padroni di casa si impongono per 2-0. I ragazzi di Brucculeri, dunque, cedono i tre punti ai gialloblu e si rammaricano per aver creato tante occasioni da rete senza riuscire a finalizzarle. Il Mazara passa in vantaggio dopo soli cinque minuti, grazie alla rete di Gomes. I neroverdi non si scompongono e da quel momento in poi tengono in mano le redini del match. Nella prima parte di gara occasioni nitide per Santangelo e Bellanca, che però non riescono a trovare la via della rete. La prima frazione di gioco termina 1-0 in favore del Mazara. Nel secondo tempo tiri pericolosi di Mangiaracina, Bellanca e Licata, ma sempre di poco fuori o murati dai difensori. A sei minuti dalla fine, su una ripartenza in contropiede, il Mazara trova la rete del raddoppio: il gol del 2-0 porta la firma di Cesar.

Nuova Città di Gela - Pro Favara 1-2

Una partita più complicata del previsto, che però termina come sperato dalla Pro Favara: al Presti di Gela i gialloblu vincono 2-1, portando a casa tre punti fondamentali. La squadra di Catalano, in virtù del successo odierno, sale ancora in classifica, portandosi a -2 punti dalla capolista Akragas, oggi sconfitta a Enna. Resta invariato il distacco dalla seconda in classifica, il Misilmeri, anche oggi vittorioso in casa contro il Marineo. La gara si mette subito bene per i gialloblu, che trovano il vantaggio dopo soli quattro minuti: è il solito La Piana a firmare la rete dello 0-1. Il Gela prova a reagire con alcune ripartenze pericolose ma la difesa gialloblu contrasta senza particolari criticità i tentativi dei padroni di casa. Si va negli spogliatoi sul parziale di 1-0 in favore della Pro Favara. Nella ripresa i padroni di casa guadagnano diversi metri in campo, alzando il loro baricentro e creando maggiori difficoltà alla retroguardia gialloblu. Il Gela resta in partita e al 68' trova la via del pareggio: il gol dell'1-1 porta la firma di Pardo. La formazione di Catalano reagisce immediatamente, cercando di costruire nuove azioni pericolose. Dopo dieci minuti, al 78', l'arbitro assegna calcio di rigore in favore dei gialloblu: dal dischetto si presenta De Luca che non tradisce. Ritrovato il vantaggio, la Pro Favara evita guai cercando di sbagliare il meno possibile. Il match scivola via così: arriva il triplice fischio che certifica una vittoria fondamentale per la squadra di Catalano.

Resuttana San Lorenzo - Casteldaccia 0-1

Quarta sconfitta consecutiva per il Resuttana San Lorenzo. La gara del Pasqualino contro il Casteldaccia viene decisa dalla rete di Fabrizio Monti nel primo tempo.

La classifica

Akragas 30

Don Carlo Misilmeri 29

Pro Favara 28

Enna Calcio 26

Mazara Calcio 25

Unitas Sciacca Calcio 22

S.C. Mazarese 21

Casteldaccia 19

Castellammare Calcio 16

Nissa F.C. 15

Leonfortese 14

Oratorio S. Ciro E Giorgio Marineo 12

C.U.S. Palermo 8

Resuttana San Lorenzo 7

Nuova Città Di Gela 6

Parmonval 5

Il prossimo turno

Akragas - Don Carlo Misilmeri

Casteldaccia - Leonfortese

Castellammare Calcio - Unitas Sciacca

Nissa F.C. - Mazara

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo - Resuttana San Lorenzo

Parmonval - Enna

Pro Favara - C.U.S. Palermo

SC Mazarese - Nuova Città di Gela