Eccellenza girone A, prima giornata: successi per Athletic Palermo e Misilmeri, blitz esterno del Castelbuono

La prima giornata del campionato di Eccellenza, girone A, si è conclusa con alcuni risultati a sorpresa. Parte bene, nell'anticipo di ieri, l'Athletic Club Palermo: i nerorosa hanno sconfitto l'Aspra 2-0. Questo pomeriggio l'esordio casalingo della Don Carlo Misilmeri: primi tre punti della stagione contro il Casteldaccia. Di seguito, nel dettaglio, tutti i risultati.

Athletic Club Palermo-Aspra 2-0

Buon esordio in campionato per i nerorosa, che battono 2-0 l'Aspra. Al Favazza di Terrasini buona prestazione dei palermitani, che aprono le marcature dopo 120 secondi: è un colpo di testa di Giuliano a sbloccare il risultato. Al 16' occasionissima per gli ospiti, ma il portiere dell'Athletic è super. Alla mezz'ora della ripresa il raddoppio di Vincenzo Manfrè, che realizza con precisione un calcio di rigore assegnato per un fallo di mani nell'area dell'Aspra.

Castellammare-Mazara 2-1

Don Carlo Misilmeri-Casteldaccia 3-1

La Don Carlo Misilmeri sconfigge il Casteldaccia per 3-1 al termine di una partita giocata molto bene dai biancorossi. Vantaggio con Lucera che trasforma un calcio di rigore nel primo tempo, pochi minuti dopo il misilmerese Lo Gerfo realizza il raddoppio. Nella ripresa Federico cala il tris, nel finale gol della bandiera ospite con Sferruzza. Espulsi Bisogno per il Casteldaccia e Pace per la Don Carlo.Tra sette giorni prima trasferta di campionato sul campo dell'Unitas Sciacca.

Folgore Castelvetrano-Accademia Trapani 0-0

Geraci-Pro Favara 0-3

Primi tre punti della stagione per la Pro Favara di Gaetano Catalano: i gialloblù vincono 3-0 al Santissima Trinità di Geraci Siculo, grazie alle reti di Cannavò su rigore, Lucarelli e un autogol nel finale. Il tecnico schiera il seguente undici titolare: Ceesay, Bertella, Vizzini, capitan Bossa, Miano, Bontempo, Caternicchia, Garufo, Cannavò, La Piana, Lucarelli. Nella prima frazione di gioco netto predominio territoriale della Pro Favara, con diverse occasioni create e risultato sbloccato dagli undici metri da un rigore trasformato dal centravanti Antonio Cannavò al minuto 39. Era stato lo stesso bomber a procurarsi il penalty, atterrato nettamente in area dopo un dribbling secco. Ad inizio ripresa è Lucarelli a firmare la rete del raddoppio: splendida punizione calciata dal numero 11 gialloblù, pennellata mancina all’incrocio dei pali. I padroni di casa provano a costruire occasioni da gol grazie ad un fraseggio elaborato ma la difesa della formazione di Catalano non rischia particolari problemi. Nel finale, al 93’, autogol di Pedro Gusso che chiude definitivamente i conti.

Unione Sportiva Mazara 46-Unitas Sciacca 3-0

Esordio stagionale in campionato da dimenticare per l'Unitas Sciacca: la squadra allenata da Lillo Bonfatto perde 3-0 al Nino Vaccara di Mazara del Vallo, contro i padroni di casa dell'Unione sportiva Mazara 46. I neroverdi cominciano in sofferenza, tanto che al nono minuto di gioco vanno subito in svantaggio: è Ortiz a segnare dagli undici metri la rete dell'1-0, spiazzando Amata. Il rigore viene concesso dal direttore di gara per un atterramento in area di Rubino ai danni di Lo Cascio. L'arbitro ha valutato con sicurezza l'episodio, assegnando ai padroni di casa la massima punizione ed estraendo il giallo al calciatore neroverde. Lo Sciacca prova a svegliarsi, al 14' gran tiro dal limite di Iraci, deviato da un difensore giallorosso in angolo. Al 23' Amata respinge un gran tiro insidioso di Lima. Due minuti dopo ci prova nuovamente Iraci, bella punizione e palla fuori di poco. Al 28' ecco il raddoppio giallorosso: Perrone, sugli sviluppi di una mischia in area, deposita la sfera in rete. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 2-0 in favore dei padroni di casa. Nella ripresa la formazione di Bonfatto prova ad alzare i giri del proprio motore, senza però riuscire nel tentativo di accorciare le distanze. Al 75' ecco il tris della squadra di Giovanni Iacono: è ancora Ortiz a mettere a referto il proprio nome, doppietta per l'attaccante del Mazara. Nei minuti finali non accade più nulla, lo Sciacca ci prova timidamente ma il risultato non cambia.

Fulgatore-Supergiovane Castelbuono 0-5

Pokerissimo all'esordio in Eccellenza per il Castelbuono: 5-0 in trasferta contro il Fulgatore. In gol Pennisi, Marrone, Belecco, Torres e Pardo.

Nissa-Marineo 1-0