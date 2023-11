Eccellenza girone A, nona giornata: il Casteldaccia batte l’Aspra, pari del Geraci a Castelvetrano

Quattro anticipi nella giornata di ieri nella nona giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Il Casteldaccia batte 3-2 in trasferta l’Aspra, il Castelbuono cade dentro casa contro la Pro Favara, l’Athletic Club Palermo viene battuto dalla Nissa, Castellammare vittorioso in casa contro la Don Carlo Misilmeri.

Nelle gare odierne, prezioso pareggio esterno del Geraci sul campo della Folgore Castelvetrano, il Marineo ferma l’Accademia Trapani.

Di seguito, nel dettaglio, tutti i risultati:

Aspra-Casteldaccia 2-3 giocata ieri

Grande prova di forza del Casteldaccia, che a Bagheria batte l'Aspra al termine di una partita molto emozionante. Gli uomini di Mineo giocano un primo tempo praticamente perfetto, condito dalle reti di Monti (su assist di Sferruzza) e Messina (rete magistrale su sponda di Monti). Poi, un black-out del Casteldaccia di 15 minuti ad inizio secondo tempo rimette in gioco i padroni di casa, a segno con Giglio e Corso su rigore. I granata escono nuovamente fuori e vanno più volte vicini al gol con Megna e Sferruzza, ma De Miere si oppone con due parate miracolose. Dall'altro lato, errore clamoroso di Giglio a porta sguarnita anche se da posizione defilata. A quattro minuti dalla fine, lancio illuminante di Prestigiacomo in profondità per Monti, bravo a rubare il tempo al difensore e battere De Miere in uscita per la rete del definitivo 2-3.



Athletic Club Palermo-Nissa 0-1 giocata ieri

La legge della capolista rallenta la corsa dell’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Vincenzo Giannusa hanno perso 1-0 al Favazza di Terrasini contro la Nissa, prima in classifica del girone A di Eccellenza. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, arrivata al termine di una buona partita dell’Athletic che paga a caro prezzo una disattenzione a metà del primo tempo, sugli sviluppi di una rimessa laterale che ha portato al gol di Gueye. Eppure la squadra di Vincenzo Giannusa ha giocato per lunghi tratti ad armi pari, lottando con cuore e con coraggio, proponendo una formazione rimaneggiata anche in virtù delle assenze. L’approccio è positivo per entrambe le squadre che lottano da subito a viso aperto. Il turning point è al ventesimo minuto: schema da rimessa laterale battuta da Privitera, Barreca prolunga di testa sul secondo palo dove Gueye si fa trovare pronto per battere Ragone. La reazione dell’Athletic è immediata e sei minuti dopo sfiora il pari con Caronia, che risolve una mischia in area con un tiro dal dischetto, terminato di poco a lato. Nel secondo tempo parte meglio la Nissa che sfiora il raddoppio con Neri: il suo colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo viene respinto da Ragone. La chance migliore per l’Athletic, invece, passa dai piedi di Santana: il suo tentativo, però, non impensierisce Semenzin. L’Athletic Club Palermo resta così a quota 13 punti, quarto in classifica con la Folgore Castelvetrano. I nerorosa torneranno in campo mercoledì per il ritorno dei quarti di Coppa Italia contro la Supergiovane Castelbuono (al SS Trinità di Geraci si ripartirà dal 3-2 dell’andata per l'Athletic), mentre domenica prossima ci sarà la decima giornata di campionato con l’Accademia Sport Trapani.



Supergiovane Castelbuono-Pro Favara 0-3 giocata ieri

La Pro Favara torna da Geraci Siculo con tre punti in tasca: i ragazzi di Gaetano Catalano hanno sconfitto 3-0 il Supergiovane Castelbuono. Tre punti importanti, che consentono ai gialloblù di rimanere attaccati alla capolista Nissa, oggi vittoriosa fuori casa a Terrasini, contro l’Athletic Club Palermo. Il primo tempo è equilibrato, gli ospiti provano ad impostare efficacemente la manovra offensiva ma sembrano esserci pochi sbocchi e anche le idee di gioco non sempre sono proficue. Poco prima della fine della prima frazione di gara, però, l’equilibrio viene meno: è un gioiello di Luca Ficarrotta a sbloccare il match. Splendida punizione dalla distanza dell’ex calciatore del Palermo, mancino strepitoso che batte il portiere avversario. Al 65’ la Pro Favara trova il raddoppio: è Max Lucarelli a firmare la rete del 2-0. L'attaccante realizza dal centro dell'area, dopo un bell'assist di Vizzini: mezzo esterno mancino che batte il portiere madonita per la seconda volta. Dopo undici minuti i gialloblù chiudono i conti: è ancora Lucarelli a segnare, doppietta per l'attaccante. Nei minuti finali la Pro Favara gestisce bene il possesso palla, senza rischiare nulla: quinta vittoria di fila e quinta vittoria su cinque trasferte stagionali.



Castellammare-Don Carlo Misilmeri 3-1 giocata ieri

La partita si mette subito bene per i padroni di casa, visto che dopo appena quattro minuti e mezzo il Castellammare passa in vantaggio con Bah: il calciatore si invola in contropiede e batte Zummo. La Don Carlo Misilmeri prova a reagire con una punizione interessante di Raimondo Lucera, controllata da Di Paola. Al 38′ arriva il pareggio dei biancorossi con il colpo di testa vincente di Matera, su punizione ancora di Lucera. Al 41′ Pastorella sfiora il gol del vantaggio, prima dell’intervallo Pace si divora la rete e Frisella punisce con il 2-1 dell’ex. Nella ripresa un rigore vincente di Caronia chiude i giochi per i padroni di casa.



Folgore Castelvetrano-Geraci 1-1

Il Geraci, in dieci per l'espulsione di Panebianco (doppio giallo) ottiene un buon punto a Castelvetrano. Guadagnoli porta in vantaggio gli ospiti al 55', i padroni di casa la riprendono con Fumuso. Al 95' clamorosa occasione per Tomasino, che si divora la rete del 2-1 per la Folgore.



Fulgatore-Mazara 46 0-1

Mazara-Unitas Sciacca 1-4