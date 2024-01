Eccellenza girone A, 19esima giornata: la Pro Favara riapre i giochi, il Misilmeri batte in casa il Geraci

La diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A, va in archivio con alcuni risultati a sorpresa. Blitz di fondamentale importanza della Pro Favara, al Tomaselli di Caltanissetta: la Nissa capolista cade di fronte ai gialloblù, 2-1 il finale. Ridotta, così, la distanza in classifica tra la squadra di Terranova e quella di Catalano: giochi riaperti in vetta, adesso la Pro Favara ci crede davvero. Negli anticipi di ieri, sconfitta casalinga dell’Athletic Club Palermo contro l’Unitas Sciacca e netta vittoria del Castellammare sul Casteldaccia.

Nel pomeriggio odierno, convincente successo casalingo della Don Carlo Misilmeri contro il Geraci. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Athletic Club Palermo-Unitas Sciacca 1-3 giocata ieri

Dopo sette gare si interrompe la striscia di risultati utili consecutivi dell'Athletic Club Palermo. I nerorosa di Gabriele Cipolla hanno perso 3-1 al Favazza di Terrasini contro l'Unitas Sciacca, nel match valido per la 19esima giornata del campionato di Eccellenza girone A. Una sconfitta in rimonta per l'Athletic che dopo cinque minuti era riuscito a sbloccare il risultato con la rete di Mercanti, abile a battere Di Maggio dal cuore dell'area sullo scarico di Caronia. Poi la rimonta saccense, avviata al 36' dal gol di Baldeh. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'attaccante gambiano ha superato Di Maria con un tap-in dopo la respinta su un colpo di testa. Nel secondo tempo gli altri due gol dell'Unitas Sciacca. Prima Ferotti al 65', il più lesto a risolvere una mischia da calcio d'angolo, poi Seckan a 10 minuti dalla fine con un tap-in sull'ottimo inserimento di Baldeh. Per l'Athletic Club Palermo è la prima sconfitta del 2024 e il primo ko di Gabriele Cipolla sulla panchina dei nerorosa che restano a quota 27 punti in classifica. Il prossimo impegno è in programma domenica 4 febbraio al Giovanni Bruccoleri di Favara contro la Pro Favara.

Castellammare-Casteldaccia 5-0 giocata ieri

Prosegue il momento negativo del Casteldaccia, altra sonora sconfitta sul campo del Castellammare. In gol, per i padroni di casa, Tarantino, Calagna, Bah (doppietta) e Caronia.

Don Carlo Misilmeri-Geraci 2-0

Padroni di casa in vantaggio dopo 7 minuti: sugli sviluppi di calcio d'angolo, tocco vincente di Espasa in mischia e rete dell'1-0. Al 56' il raddoppio biancorosso: lunga rimessa laterale, sponda verso Maltese e colpo di testa del classe 1996.

Folgore Castelvetrano-Aspra 1-1

Folgore e Aspra si dividono la posta in palio: Achour a segno per i padroni di casa, gol palermitano firmato da Sanyang.

Fulgatore-Oratorio S. Ciro e S. Giorgio Marineo 1-1

Mazara 46-Accademia Trapani 0-0

Nissa-Pro Favara 1-2

Una grande impresa della Pro Favara, al Tomaselli di Caltanissetta: i gialloblù, nel big match contro la capolista, hanno battuto la Nissa 2-1. La squadra di Catalano, di fatto, ha riaperto il campionato: adesso la distanza dalla vetta è di solo tre punti. Un blitz di straordinaria importanza, che potrebbe davvero spostare l'inerzia del campionato dalla parte gialloblù. Una prestazione brillante, nonostante il terribile avvio: dopo un minuto e qualche secondo la Nissa è avanti, grazie alla rete di Gueye. Disattenzione difensiva, la palla giunge al numero 9 in maglia bianca che da due passi non sbaglia. La Pro Favara, però, reagisce subito provando ad imbastire azioni pericolose. Al 18' Vizzini serve, con un tiro cross, Retucci che in scivolata fa 1-1. Esplode il settore ospiti dedicato ai tifosi gialloblù. Sesto gol in campionato per l'attaccante della Pro Favara. Il primo tempo termina sul parziale di 1-1: prima frazione equilibrata, bella reazione della Pro Favara dopo un avvio difficilissimo. Nella ripresa la squadra di Catalano alza il baricentro e prova a mettere paura alla difesa dei padroni di casa. Al 74', sugli sviluppi di calcio piazzato battuto da Ficarrotta, il vantaggio gialloblù: è Lucarelli a firmare il sorpasso, al nono centro in campionato. Bravo l'attaccante a spingere in rete la palla e a battere per la seconda volta il portiere avversario. Grande festa nel settore ospiti della Pro Favara, tifosi in delirio per il vantaggio. Nel finale la Nissa ci prova, la squadra di Terranova cerca anche con i cambi di ristabilire la parità ma la difesa della Pro Favara è impenetrabile. Un successo che, dunque, riapre i giochi nel girone A di Eccellenza.

Supergiovane Castelbuono-Mazara 2-3

Cade, a sorpresa, in casa il Castelbuono contro il Mazara: 2-3 il finale, al termine di 90 minuti intensi e combattuti. Al 4' Pennisi porta avanti i padroni di casa, abile a farsi trovare pronto sugli sviluppi di calcio d'angolo. Al 38' pareggio gialloblù: Girolamo Ciancimino pennella magistralmente su calcio di punizione. Nella ripresa, al 57', colpo di testa vincente di Martel Espino. Al 70' il 3-1 del Mazara, con Kasabala: deviazione vincente sugli sviluppi di corner. A tre minuti dalla fine Pardo la riapre: diagonale mancino angolato e terzo gol contro i gialloblù. Nel finale tentativi dei padroni di casa di agguantare il pari ma il muro del Mazara resiste.

La classifica

Nissa 52

Pro Favara 49

Mazara 46 36

Castellammare Calcio 32

Supergiovane Castelbuono 31

Athletic Club Palermo 27

Unitas Sciacca 27

Geraci 23

Don Carlo Misilmeri 22

Folgore Castelvetrano 21

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 19

Casteldaccia 17

Accademia Trapani 17

Fulgatore 13

Mazara 13

Aspra 11