Eccellenza Girone A, settima giornata: la Don Carlo Misilmeri vince ancora ed è seconda, cadono Cus e Casteldaccia

Nella settima giornata di campionato la Don Carlo Misilmeri conferma l'ottimo momento di forma, battendo nettamente l'Unitas Sciacca 4-0. Il Cus Palermo perde in casa contro la Leonfortese, mentre in trasferta crolla anche il Casteldaccia, 5-1 contro la Mazarese. Il Resuttana San Lorenzo porta a casa un punto prezioso dalla trasferta di Enna, mentre nel match di ieri a Mondello la Parmonval viene demolita dall'Akragas, 0-6 il finale.

Nel dettaglio tutti i risultati:

C.U.S. Palermo - Leonfortese 1-2

Sono gli ospiti a portare a casa l’intera posta in palio nello scontro diretto salvezza, valevole per la settima giornata del girone A. Dopo un avvio all’insegna dell’equilibrio, è la formazione ospite al minuto 23 a passare in vantaggio con il gol di Lentini, sfruttando un calcio piazzato battuto a sorpresa. I cussini di mister Colombo non si lasciano scappare il match ed al 44’ trovano il pari con un perentorio colpo di testa, su corner, di Fofana. Nella ripresa, però, sono ancora gli ospiti ad insaccare, con Caputa da distanza ravvicinata. Nonostante il cuore ed i numerosi tentativi il Cus non trova la via per il pari, sbagliando anche un calcio di rigore. La fortuna nel finale non sorride ai cussini: il forcing non produce l'effetto sperato. Allo scadere arriva il triplice fischio del direttore di gara che ufficializza il definitivo 1-2. Prossima sfida in programma la trasferta contro il Mazara.

Castellammare Calcio 94 - Nissa F.C. 0-0 giocata sabato

Don Carlo Misilmeri - Unitas Sciacca 4-0?

Sconfitta netta per Sciacca nella settima giornata del Campionato di Eccellenza, girone A. A Misilmeri ko senza appelli contro i padroni di casa, 4-0 il finale. Nella prima mezz'ora di gioco i neroverdi riescono a tenere botta, creando anche un paio di buone opportunità con i giovani Mangiaracina e Miccolis. L’equilibrio si sblocca al trentesimo, quando il Misilmeri passa in vantaggio: è Cerniglia a realizzare il gol dell’1-0. Passano solo sette minuti e arriva il raddoppio: il gol porta la firma di Federico Matera. Si va al riposo sul parziale di 2-0 in favore della Don Carlo Misilmeri. Nella ripresa i neroverdi tentano di reagire, ma le speranze di rimonta si infrangono con l'espulsione, per doppia ammonizione, di Ciancimino. In dieci, contro un Misilmeri molto determinato, l’Unitas Sciacca non riesce più a reagire e a costruire azioni pericolose nel tentativo di riaprire la gara. Al 61’ è Giuliano a siglare il gol del 3-0, mentre il poker viene calato dall’ex rosanero Mendola con la complicità di Pizzolato. L’Unitas Sciacca resta a 12 punti in classifica, nel prossimo turno sfiderà in casa la Parmonval, in netta crisi di risultati.

Enna - Resuttana San Lorenzo 0-0

Il Resuttana San Lorenzo di mister Vincenzo Giannusa ottiene un punto nella difficile trasferta contro l'Enna, al Generale Gaeta. Nessun goal per le due squadre, nonostante le diverse occasioni da rete: il match termina a reti bianche.

Nuova Città di Gela - Mazara 0-3

Parmonval - Akragas 2018 0-6 giocata sabato?

Allo stadio Lo Monaco di Mondello non c'è storia tra Parmonval e Akragas: la formazione biancazzurra vince con un sonoro 6-0, al termine di novanta minuti nei quali lo strapotere della squadra di Terranova è emerso nettamente. Nonostante il campo in terra battuta, l'Akragas riesce ad imporre tutta la propria qualità nella costruzione della manovra offensiva, creando pericoli costanti alla difesa dei palermitani. Al 18’ Mansour controlla bene un rinvio lungo di Elezaj, entra in area rubando il tempo di gioco a La Mattina e viene atterrato: per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri va Garufo che batte Mannino, che pur aveva intuito il tiro del centrocampista biancazzurro. Dopo sei minuti arriva il raddoppio dell’Akragas: cross tagliato in mezzo di D’Alloro e tap-in vincente di Santiago Pavisich, che impatta anche sul palo nella esecuzione del tiro. La Parmonval accusa il colpo e cinque minuti più tardi resta addirittura in inferiorità numerica: espulso Tarantino per fallo in area su Pavisich e altro calcio di rigore. Dal dischetto va Mansour che cala il tris, spiazzando Mannino. Un minuto prima della fine del primo tempo ecco il poker biancazzurro: Semenzin fa quello che vuole, dribbla due giocatori e a tu per tu con Mannino lo fredda con un piattone angolato destro. È notte fonda per la Parmonval, si va al riposo sul parziale di 0-4. Ad inizio ripresa la formazione di Terranova ricomincia a premere sull’acceleratore, costruendo sempre azioni pericolose e ben orchestrate. Passano cinque minuti e arriva la rete del 5-0, realizzata da Francesco Vitelli. Al 70’ arriva la sesta rete dell’Akragas, a seguito di un autogol di Di Maria: gioco, partita, incontro.

Pro Favara - Oratorio S. Ciro e S. Giorgio Marineo 1-0

La Pro Favara non si ferma più: terza vittoria consecutiva per i gialloblu e secondo posto in classifica. La formazione di Catalano, al Bruccoleri di Favara, si impone 1-0 sul Marineo al termine di una partita gradevole ed intensa. A decidere il match è una rete di Graziano, arrivata nei primi sessanta secondi di gioco. Dopo il gol i padroni di casa hanno continuato a creare occasioni degne di nota, ma la difesa dell'Oratorio S. Ciro e S. Giorgio ha retto bene. La squadra di Angelo Tomasello prova a ricompattarsi e cerca una timida reazione. Si va al riposo sul risultato di 1-0 in favore della Pro Favara. Nei secondi quarantacinque minuti di gioco il leitmotiv della sfida non cambia: gialloblu che gestiscono il vantaggio e fraseggiano con qualità, Marineo che prova a pungere in ripartenza. Nonostante i cambi arrivati, gli ospiti non riescono a trovare la via del pari. La Pro Favara vince ancora e adesso la classifica sorride alla squadra gialloblu: seconda posizione, a quota 15 in condominio con la Don Carlo Misilmeri, a 4 lunghezze dalla capolista Akragas. E nella prossima giornata ci sarà proprio Akragas-Pro Favara: un incontro che promette spettacolo ed emozioni.

SC Mazarese - Casteldaccia 5-1

Al Nino Vaccara la Mazarese fa cinquina contro un Casteldaccia che ha giocato per tutta la gara a viso aperto. Un primo tempo iniziato in forcing per i giallorossi. Al 6’ Testa scalda i guantoni a Di Paola che para a terra un tiro insidioso. All'8' Giordano serve in area Mistretta che semina il panico e batte l’estremo difensore ospite. Al 9’ La Mazarese raddoppia, bravo Mistretta a conquistare palla al limite d’area di rigore ospite e a lasciare partire un gran tiro ad effetto che finisce in rete all’incrocio dei pali: doppietta per Mistretta, ma ci sarà spazio per un'altra marcatura. Ottima la reazione del Casteldaccia che al 12’ accorcia le distanze con Monti che, con un gran tiro, trafigge Furnari. Al 22’ Il difensore ospite Abbate, a porta sguarnita, devìa in angolo una conclusione pericolosa di Testa. Quattro minuti dopo dalla sinistra Testa serve al limite d’area Mistretta che calcia alto sopra la traversa. Al 30’ dalla sinistra Galfano mette in mezzo, in area ospite, Testa raccoglie la palla rasoterra e di prima intenzione deposita in rete. L’arbitro annulla tra le proteste dei giallorossi. Al 3’ del secondo tempo la seconda rete annullata a Testa per offside. Il centravanti era stato bravo a ricevere palla ed effettuare un pallonetto che aveva superato il portiere. Al 53' il gol di Testa che con un piattone deposita in rete per il 3-1. Al 14’ della ripresa Russo serve un pallone a Mistretta che, da posizione defilata, scaraventa in porta un tiro che batte l’incolpevole Di Paola. 4-1 per i giallorossi e tripletta per Mistretta. Al 27’ della ripresa c’è gloria anche per Vito Lupo, che segna e porta a 5 le marcature giallorosse.