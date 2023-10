Eccellenza girone A, settima giornata: Misilmeri nettamente sconfitto dalla Nissa, Castelbuono batte Casteldaccia

La Nissa di Nicolò Terranova prosegue la propria marcia solitaria, al comando della classifica del girone A di Eccellenza anche al termine della settima giornata. Oggi la squadra di Caltanissetta ha battuto con un netto poker la Don Carlo Misilmeri, 4-0 il finale. Sconfitta casalinga per l’Aspra, contro l’Accademia Trapani. Il Supergiovane Castelbuono vince 2-0 in casa contro il Casteldaccia, pari esterno del Marineo a Mazara. Nell’anticipo di ieri altro ko per l’Athletic Club Palermo: i nerorosa sconfitti a Terrasini dal Mazara 46. Nell’altra gara del sabato, infine, il Castellammare ha sconfitto il Geraci 2-0.

Di seguito tutti i risultati della settima giornata e la classifica attuale del girone.

Athletic Club Palermo-Mazara 46 0-1 giocata ieri

Nuovo stop per l'Athletic Club Palermo. I nerorosa di Vincenzo Giannusa hanno perso 1-0 contro il Mazara 46, nel match valido per la settima giornata del campionato di Eccellenza girone A. Al Favazza di Terrasini è risultato decisivo un episodio: la punizione di Licata realizzata a dieci minuti dal novantesimo. Il primo tempo è nel segno dell’equilibrio. Parte meglio il Mazara 46 che al nono minuto ci prova con Villar dopo un break offensivo: il tiro termina a lato. La risposta dell’Athletic Club Palermo arriva al 33': filtrante di Mercanti verso Mendola, il numero 20 calcia in diagonale trovando la risposta di Keba. Nel secondo cambia completamente il copione del match. Già nel primo minuto ci sono due chances, con l'Athletic che sfiora la rete ancora una volta con Mercanti: Keba si supera e mette in calcio d'angolo. Il ritmo sale con il passare dei minuti fino al momento decisivo a 11' dalla fine. Da un calcio di punizione in favore dell'Athletic, il Mazara 46 ribalta il fronte e guadagna una punizione ai 20 metri che Licata trasforma. Ai padroni di casa non bastano gli assalti nel finale per trovare il gol del pari. La chance migliore passa dalla testa di Mendola, ma gli ospiti salvano sulla linea. La squadra di Vincenzo Giannusa - che resta a quota 12 punti in classifica - tornerà in campo mercoledì, ore 15.30 sempre al Favazza di Terrasini, per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Supergiovane Castelbuono. Domenica prossima, invece, l'ottava di campionato in casa della Don Carlo Misilmeri.

Castellammare-Geraci 2-0 giocata ieri

Le reti di Mannino e Bah regalano tre punti preziosi al Castellammare. Il Geraci rimane in difficoltà, penultimo a quota 4 punti in classifica.

Aspra-Accademia Trapani 0-1

Al Giovanni Aloisio di Misilmeri è terminato 0-1 il match tra Aspra e Accademia Trapani. Dopo un buon primo tempo giocato dalla squadra di casa e due tentativi di Giglio sventati dal portiere Mistretta, la formazione trapanese è uscita maggiormente nella ripresa, trovando il vantaggio nel finale con un colpo di testa di Guaiana. Fino a quel momento De Miere era stato protagonista di buoni interventi, che stavano indirizzando la sfida verso il binario dello 0-0. Per i ragazzi di Correnti e Ferrara si tratta del terzo ko consecutivo, il quarto di questo campionato. L’obiettivo è quello di rialzarsi a partire dal prossimo match di Marineo

Folgore Castelvetrano-Unitas Sciacca 2-2

Con una prova di carattere l'Unitas Sciacca rimonta due reti di svantaggio ed esce imbattuta dal Paolo Marino di Castelvetrano. Contro la Folgore finisce 2-2, al termine di novanta minuti davvero intensi e combattuti. Padroni di casa avanti al 37', grazie alla rete di Fofanà. Il primo tempo si conclude sul parziale di 1-0 in favore della Folgore. Dopo un quarto d'ora dall'inizio della ripresa, ecco il raddoppio casalingo: è un colpo di testa di Montori a firmare il 2-0. Nonostante il doppio svantaggio la squadra di Boncore non si perde d'animo e inizia a macinare gioco ed occasioni, alzando notevolmente baricentro e ritmo di gioco. Al 63' Concialdi accorcia le distanze, trasformando dagli undici metri. Al novantesimo, quando tutto lasciava presagire una vittoria casalinga, ecco il gol del pari firmato da Seckan. Un buon punto per l'Unitas, che muove così la classifica e contribuisce ad aumentare l'autostima del gruppo neroverde.

Fulgatore-Pro Favara 0-1

La Pro Favara batte in trasferta 1-0 il Fulgatore e porta così a casa un successo molto prezioso per la classifica. Un calcio di rigore trasformato al 55' da Cannavò consente alla formazione di Gaetano Catalano di ottenere l'intera posta in palio. Una vittoria importante che mantiene i gialloblù in scia rispetto alla capolista Nissa, oggi vittoriosa con un poker in casa ai danni della Don Carlo Misilmeri. Il primo tempo è piuttosto chiuso, Catalano cerca di spronare i suoi nella ricerca degli spazi giusti ma il Fulgatore è ben messo in campo. La gara presenta ritmi gradevoli anche se le chances da una parte e dall'altra non sono moltissime. Le formazioni tornano negli spogliatoi sul parziale di 0-0. Al 55' il direttore di gara assegna calcio di rigore in favore della Pro Favara: dal dischetto si presenta il bomber Cannavò che non sbaglia. L'attaccante firma così la rete che sblocca il match. Nella mezz'ora abbondante finale gli ospiti cercano il raddoppio, i padroni di casa provano con alcuni attacchi ad acciuffare il pari ma al novantesimo il risultato non cambia: tre punti molto preziosi per la Pro Favara, che consolida la seconda posizione in classifica.

Mazara-Marineo 2-2

Il Mazara e l'Oratorio San Ciro e San Giorgio si dividono la posta in palio. De Luca porta in vantaggio gli ospiti al 35', l'autogol di Maggio dopo cinque minuti regala il pari ai padroni di casa. Al 50' è Aggio a realizzare il sorpasso del Mazara, ma ancora De Luca a tempo scaduto, nel settimo minuto di recupero, segna la rete del definitivo 2-2.

Nissa-Don Carlo Misilmeri 4-0

Battuta di arresto per la Don Carlo Misilmeri a Caltanissetta La Nissa si conferma squadra di grande livello e decide la partita già nel primo tempo con la doppietta di Agudiak, intervallata dalla rete di Semenzin. Nel secondo tempo Pagano cala il poker. Elezaj para un rigore a Matera nel finale.

Supergiovane Castelbuono-Casteldaccia 2-0

Grandis porta in vantaggio il Castelbuono dopo 15 minuti: stop a seguire e bel destro sul secondo palo per il calciatore dei padroni di casa. Al 28' della ripresa Pardo con un bel piazzato a giro firma la rete del raddoppio.

La classifica:

Nissa 19; Pro Favara 16; Mazara 46 15; Folgore Castelvetrano 13; Castelbuono, Accademia Trapani e Athletic Club Palermo 12; Castellammare 9; Marineo e Sciacca 8; Misilmeri e Casteldaccia 6; Mazara e Aspra 5; Geraci 4; Fulgatore 3.