Eccellenza girone A, settima giornata: nuovo stop per l’Athletic Club Palermo

Nuovo stop per l'Athletic Club Palermo. I nerorosa di Vincenzo Giannusa hanno perso 1-0 contro il Mazara 46, nel match valido per la settima giornata del campionato di Eccellenza girone A. Al Favazza di Terrasini è risultato decisivo un episodio: la punizione di Licata realizzata a dieci minuti dal novantesimo.

Il primo tempo è nel segno dell’equilibrio. Parte meglio il Mazara 46 che al nono minuto ci prova con Villar dopo un break offensivo: il tiro termina a lato. La risposta dell’Athletic Club Palermo arriva al 33': filtrante di Mercanti verso Mendola, il numero 20 calcia in diagonale trovando la risposta di Keba. Nel secondo cambia completamente il copione del match. Già nel primo minuto ci sono due chances, con l'Athletic che sfiora la rete ancora una volta con Mercanti: Keba si supera e mette in calcio d'angolo. Il ritmo sale con il passare dei minuti fino al momento decisivo a 11' dalla fine. Da un calcio di punizione in favore dell'Athletic, il Mazara 46 ribalta il fronte e guadagna una punizione ai 20 metri che Licata trasforma. Ai padroni di casa non bastano gli assalti nel finale per trovare il gol del pari. La chance migliore passa dalla testa di Mendola, ma gli ospiti salvano sulla linea. La squadra di Vincenzo Giannusa - che resta a quota 12 punti in classifica - tornerà in campo mercoledì, ore 15.30 sempre al Favazza di Terrasini, per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Supergiovane Castelbuono. Domenica prossima, invece, l'ottava di campionato in casa della Don Carlo Misilmeri.



Il tabellino

Athletic Club Palermo-Mazara 46 0-1

Marcatori: 34'st Licata

Athletic Club Palermo (4-3-3): Ragone; Corsino, Punzi, Giuliano, Birardi; Mustacciolo, Pucci (35'st Gancitano), Mendola; Santana (16’st Graziano), Manfrè, Mercanti. A disp.: Tomaselli, Amorello, La Rosa, Corsino N., Caruso, Lucchese, Alaimo. All.: Giannusa

Mazara 46 (4-2-3-1): Keba; Lo Cascio, Jammeh, Barbero, Lima; Licata, El Yakoubi; Erbini (29' st Rosella), Villar (11’st Serhienko), Angileri; Ortiz. A disp.: Di Maggio, Di Blasi, Bertoglio, Cherif, Bonanno, Perrone, Russo. All.: Iacono

Arbitro: Marco Colazzo di Casarano

Ammoniti: Ortiz (M), Punzi (A), Serhienko (M), Licata (M), Barbero (M), Lima (M), Pucci (A)