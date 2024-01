Eccellenza girone A, sedicesima giornata: blitz del Misilmeri a Casteldaccia, il Marineo perde con la Nissa

La prima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza, girone A, va in archivio. Il 2024 comincia positivamente per la Don Carlo Misilmeri, vittoriosa in trasferta contro il Casteldaccia. Il Castelbuono batte in casa Fulgatore, nell’anticipo di ieri pari a Bagheria contro l’Aspra per l’Athletic Club Palermo. Nel dettaglio tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Aspra-Athletic Club Palermo 1-1 giocata ieri

Inizia con un pareggio il 2024 dell'Athletic Club Palermo. Al Comunale di Bagheria i nerorosa di Gabriele Cipolla hanno pareggiato 1-1 contro l'Aspra nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza, girone A. Per i padroni di casa a segno Piscopo, poi il pareggio su rigore di Manfrè. Un risultato stretto per l'Athletic che ha tenuto il pallino del gioco per tutto il match, con un gol annullato e una traversa colpita.

Accademia Trapani-Folgore Castelvetrano 1-1

Casteldaccia-Don Carlo Misilmeri 0-1

Pavisich regala tre punti importanti alla Don Carlo Misilmeri: al Fiorilli di Casteldaccia i biancorossi vincono grazie alla rete dell'attaccante argentino.

Pro Favara-Geraci 3-1

La Pro Favara di Gaetano Catalano riparte con una vittoria: al Bruccoleri, nella prima giornata del girone di ritorno, battuto 3-1 il Geraci al termine di novanta minuti più che convincenti dei gialloblù. Il successo odierno consente di mantenere inalterata la distanza dalla capolista Nissa, oggi vittoriosa (con un po' di fatica) sul campo del Marineo. Consolidato ulteriormente, però, il secondo posto visto che il Mazara 46 è stato fermato al Gurrera dall'Unitas Sciacca. I padroni di casa si portano avanti al 21', sugli sviluppi di calcio d'angolo: Bontempo è bravo a ribadire in rete la respinta del portiere avversario sulla sua stessa conclusione. Al 36' calcio di rigore assegnato ai gialloblù, il direttore di gara vede un tocco col braccio di Lo Pizzo e decreta la massima punizione in favore della Pro Favara. Dal dischetto parte Retucci che non sbaglia, per il raddoppio dei gialloblù: spiazzato Barbagallo dagli undici metri. Al 57' il Geraci accorcia le distanze: campanile in area letto male dalla difesa gialloblù, Giuliano Guadagnoli (ex del match) non sbaglia davanti a Scuffia. Quinto gol per il numero 9 del Geraci, che alimenta le speranze di rimonta dei suoi. A quattro minuti dalla fine, però, i padroni di casa archiviano la pratica mettendo in ghiaccio il match: sugli sviluppi di calcio d'angolo, dopo una traversa di Bontempo, arriva il colpo di testa di Mattia Retucci. Lesto l'attaccante dei padroni di casa a trovare il tap-in vincente. Dopo la rete del 3-1 non accade più nulla, la Pro Favara porta a casa i tre punti.

Sciacca-Mazara 46 0-0

L'Unitas Sciacca di Galfano comincia il 2024 con un pareggio: al Gurrera, contro il quotato Mazara 46, finisce 0-0 il match della prima giornata del girone di ritorno. I padroni di casa ci hanno provato, avendo il predominio territoriale nei confronti degli avversari: ogni tentativo di andare a rete, però, si è infranto sul muro eretto dagli ospiti, mai forse così prudenti come al Gurrera. La formazione neroverde è apparsa rinnovata sotto le cure del tecnico Angelo Galfano, più concreta e propositiva rispetto al passato, ma anche più equilibrata. È mancato, tuttavia, il guizzo vincente sottoporta per conquistare i tre punti contro la terza forza del torneo.

Mazara-Castellammare 1-5

Marineo-Nissa 2-3

La Nissa espugna il Biagio Conte di Marineo battendo i padroni di casa per tre reti a due grazie alle marcature di Gueye ed una splendida doppietta di un ispirato Esposito. Di Di Maria e Maggio le reti dei padroni di casa. Quindicesimo sigillo in campionato su sedici partite e decimo successo di fila per i biancoscudati che rimangono solitari in testa alla classifica.

Castelbuono-Fulgatore 3-1

Prima giornata di ritorno al Failla, la Supergiovane batte il Fulgatore 3-1. Alla mezz'ora la gara viene sbloccata da Santiago Torres, quindi poco dopo il raddoppio dello stesso Chanchi Torres: imbucati di Altieri e tocco di destro a superare il portiere. Il Fulgatore, però, la riapre a metà del secondo tempo con Todaro. A chiuderla, allo scadere è Laureano Grandis. Jantus si inventa un'azione sulla linea del calcio d'angolo e Grandis non deve far altro che insaccare con una botta delle sue dagli 11 metri.

La classifica

Nissa 46

Pro Favara 40

Mazara 46 34

Supergiovane Castelbuono 27

Castellammare Calcio 25

Athletic Club Palermo 23

Unitas Sciacca 21

Geraci 19

Don Carlo Misilmeri 19

Folgore Castelvetrano 18

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 17

Casteldaccia 17

Accademia Trapani 16

Fulgatore 10

Mazara 8

Aspra 8