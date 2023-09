Eccellenza girone A, seconda giornata: l’Athletic Club Palermo vince ancora, pareggio casalingo per Castelbuono

Seconda vittoria in campionato per l'Athletic Club Palermo: i nerorosa espugnano, con un netto 2-0, il campo dell'Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo. Le reti di Caronia e di Giuliano valgono i tre punti per la squadra di mister Vincenzo Giannusa, che dopo due giornate è prima (in condominio con la Nissa, vittoriosa a Casteldaccia) a punteggio pieno. Pareggi casalinghi per Aspra e Castelbuono, il Geraci perde a Trapani contro l'Accademia. Cade la Don Carlo Misilmeri, in trasferta a Sciacca, contro l'Unitas: è la legge del gol dell'ex a condannare i biancorossi, visto che in rete è andato Pietro Balistreri. Di seguito tutti i risultati della seconda giornata.

Accademia Trapani-Geraci 2-1

Simone Guaiana porta in vantaggio i padroni di casa ma nella ripresa arriva il pari del Geraci, firmato da Bonanno. A quattro dalla fine, in sforbiciata, York regala i tre punti all'Accademia.

Aspra-Castellammare 1-1

Al Giovanni Aloisio di Misilmeri è terminato 1-1 il match valido per la seconda giornata del girone A di Eccellenza, tra Aspra e Castellammare. Dopo un primo tempo nel quale la formazione ospite ha creato più di un problema ai gialloverdi, il secondo è stato interpretato meglio da Palazzo e compagni. Ad aprire le marcature è Raffaele Giglio, quindi a metà ripresa un calo di attenzione dei padroni di casa permette il colpo di testa del pareggio trapanese con Messina. La domenica dell’Aspra termina con un pari amaro, al netto delle occasioni prodotte negli ultimi 45’, ma da tenere comunque stretto, visto il rigore calciato da Caronia ed intercettato da De Miere nel finale.

Casteldaccia-Nissa 0-1

Una rete del bomber Agudiak consente alla Nissa di fare due su due in campionato: il Casteldaccia gioca un buon match ma è costretto a cedere il passo di fronte all'esperienza della formazione di Terranova (oggi squalificato, al suo posto in panchina Munda).

Mazara-Fulgatore 0-1

Marineo-Athletic Club Palermo 0-2

I gol di Caronia e Giuliano permettono alla squadra di Giannusa di sbancare il comunale di Marineo: seconda vittoria consecutiva per i nerorosa.

Pro Favara-Mazara 46 1-1

Un calcio di rigore trasformato da Cannavò al 90' permette alla Pro Favara di agguantare il pareggio contro l'Unione sportiva Mazara 46: al Valentino Mazzola di San Cataldo il match termina 1-1. Gli ospiti si erano portati in vantaggio al 12', grazie alla rete del solito Ortiz. I gialloblù, guidati in panchina ancora da Luca Mancuso (Catalano out per squalifica) hanno avuto il merito di credere sino alla fine nel pareggio, evitando così la prima sconfitta stagionale. La gara comincia subito in salita per i padroni di casa, gli ospiti schiacciano forte sull'acceleratore. Al 12' ecco il vantaggio della formazione di Mazara del Vallo: da un calcio di punizione, per la verità piuttosto dubbio, arriva il colpo di testa vincente di Ortiz. Nella circostanza rivedibile il posizionamento e l'intervento di Ceesay: il portiere gialloblù è incerto nell'uscita, soltanto abbozzata, e rimane nella terra di nessuno consentendo l'incornata del calciatore avversario. La Pro Favara prova a rimanere unita, anche se gli avversari sono bravi a chiudere le linee di passaggio: il primo tempo va in archivio sul parziale di 0-1. Nella ripresa Mancuso esorta i suoi ad intensificare gli attacchi, alla ricerca del pari. Quando tutto lasciava presagire la sconfitta della Pro Favara ecco che il direttore di gara, al 90', assegna calcio di rigore ai padroni di casa: dal dischetto parte Cannavò che trafigge con una conclusione potente il portiere avversario.

Supergiovane Castelbuono-Folgore Castelvetrano 0-0

Pareggio a reti bianche tra Castelbuono e Folgore Castelvetrano: i padroni di casa attaccano ma gli ospiti ereggono un vero e proprio muro che resiste sino al 90'. Un punto che, comunque, continua a muovere la classifica della Supergiovane.

Unitas Sciacca-Don Carlo Misilmeri 1-0

Un pubblico eccezionale ha assistito al Gurrera alla prima vittoria stagionale dell'Unitas Sciacca: i ragazzi di Lillo Bonfatto hanno sconfitto 1-0 la Don Carlo Misilmeri. È una rete dell'ex Pietro Balistreri a decidere la gara: l'attaccante regala i tre punti all'Unitas grazie ad un gol arrivato in avvio di secondo tempo.

Una vittoria meritata per lo Sciacca, che ha messo in campo grinta e determinazione nel tentativo di riscattare l'opaco esordio della scorsa settimana. Nel primo tempo i padroni di casa spingono forte alla ricerca del vantaggio ma la difesa biancorossa tiene. In chiusura di prima frazione gli ospiti hanno una buona chance con Raimondo Lucera: il tentativo dell'ex rosanero, però, non sortisce l'effetto sperato.

Nella ripresa la Don Carlo Misilmeri resta in inferiorità numerica: espulso Pastorella, entrato proprio dopo l'intervallo. Al 53' ecco il vantaggio neroverde: è l'ex di turno Pietro Balistreri a far gonfiare la rete. Dopo il vantaggio la formazione di Lillo Bonfatto gestisce bene il possesso palla, evitando di scoprire il fianco alle ripartenze avversarie. La manovra ospite, però, fatica nel costruire vere azioni pericolose e nei minuti finali non riesce a produrre un vero e proprio forcing verso la porta avversaria. Finisce, dunque, 1-0 in favore dello Sciacca: vittoria pesante, contro un avversario quotato, che aumenta l'autostima del gruppo.

La classifica

Athletic Club Palermo 6, Nissa 6, Supergiovane Castelbuono 4, Pro Favara 4, Mazara 46 4, Castellammare 4, Accademia Trapani 4, Misilmeri 3, Sciacca 3, Fulgatore 3, Castelvetrano 2, Aspra 1, Mazara 0, Casteldaccia 0, Marineo 0, Geraci 0.