Eccellenza Girone A, recupero della seconda giornata: Nissa-Marineo 0-0

Il recupero del match della seconda giornata del campionato di Eccellenza, Girone A, tra Nissa e Oratorio S. Ciro e S. Giorgio Marineo è terminato 0-0. La partita si è disputata nello storico impianto Palmintelli di Caltanissetta, in centro città, data l'inagibilità temporanea del Tomaselli. Il Marineo, dunque, esce con un buon punto da un campo tradizionalmente ostico.

Due esplusioni in campo, una per parte. La Nissa parte bene con un'occasione di testa per Ortiz che viene salvata sulla linea di porta. Il Marineo prova a reagire con diversi capovolgimenti di fronte, ma l'equilibrio non si schioda sino al 90'. Nella prossima giornata Marineo giocherà ancora in trasferta, contro la capolista Sciacca.