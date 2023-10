Eccellenza girone A, quinta giornata: prima sconfitta per l’Athletic Club, il Castelbuono batte l’Aspra

La quinta giornata del campionato di Eccellenza si è conclusa questo pomeriggio, dopo i due anticipi del sabato. C’è una nuova capolista, solitaria stavolta: la Nissa, infatti, batte 2-1 il Geraci e resta a punteggio pieno. L’Athletic Club Palermo, nell’anticipo di ieri, perde a Terrasini 3-2 contro la Pro Favara.

Nelle gare odierne pari interno per il Misilmeri, 2-2 contro l’ostico Mazara 46. Il Castelbuono batte nettamente l’Aspra, 3-0 il finale.

Nel dettaglio tutti i risultati della quinta giornata e la classifica aggiornata.

Athletic Club Palermo-Pro Favara 2-3 giocata ieri

Era considerata una prova di maturità e la Pro Favara l'ha superata a pieni voti: i gialloblù vincono 3-2 in casa della capolista Athletic Club Palermo, al termine di novanta minuti particolarmente emozionanti. Una prestazione importante quella messa in campo dai ragazzi di Gaetano Catalano, tre punti fondamentali per la classifica e per l'umore dello spogliatoio. I dati, peraltro, parlano chiaro: terza vittoria esterna su tre trasferte giocate in questo avvio di campionato. Una rimonta di grande personalità, che potrebbe incidere in maniera pesante nel prosieguo della stagione. Per i nerorosa prima sconfitta in stagione, che costringe i palermitani ad abbandonare momentaneamente la vetta della classifica. I gialloblù cominciano bene la partita, dopo nemmeno un quarto d'ora di gioco sono già in vantaggio: è Ficarrotta a realizzare il gol dell'1-0, al termine di una bella azione personale. I nerorosa, però, dopo la rete reagiscono con grande determinazione. Il pari giunge al 39' con Caronia, quindi il 2-1 viene siglato poco prima della fine della prima frazione, grazie al gol di Manfrè. Nella ripresa, però, la squadra di Catalano riesce a rendersi pericolosa in diverse occasioni. Il fraseggio rapido dei gialloblù mette in difficoltà i nerorosa e all'inizio della seconda frazione arriva il pari con una bella punizione di Ficarrotta, che beffa il portiere palermitano sul proprio palo. Al 60' ecco il gol del sorpasso: è La Piana a firmare la terza rete gialloblù, con un piattone destro a giro che nessuno tocca e che termina la propria corsa in fondo alla rete. Nel finale la difesa favarese tiene bene, evitando sbavature e guai. Un successo molto prezioso, che porta la Pro Favara a quota 10 punti in classifica.

Castellammare-Unitas Sciacca 0-0 giocata ieri

Solo un pari per Ciancimino e compagni dalla trasferta di Castellammare, nel primo match di campionato sotto la guida tecnica di Boncore. Contro i trapanesi, al Giorgio Matranga, l'anticipo della quinta giornata di Eccellenza è terminato a reti bianche. La squadra neroverde ha messo in campo impegno e voglia di fare, ma questo non è bastato contro un avversario roccioso e concentrato. Il Castellammare, infatti, ha garantito grande compattezza e solidità difensiva per tutti i novanta minuti. Spazi chiusi, fase di studio prolungata, grande equilibrio: le squadre hanno provato a costruire azioni degne di nota ma alla fine le difese hanno retto senza grandi difficoltà. Un punto che comunque muove la classifica: adesso l'Unitas sale a quota 4 punti. Nei prossimi impegni, inevitabilmente, lo Sciacca dovrà invertire la rotta e cominciare a conquistare i tre punti per provare a rispettare le ambizioni di inizio stagione.

Don Carlo Misilmeri-Mazara 46 2-2

Buon pari, in dieci contro undici, ottenuto dalla Don Carlo Misilmeri contro un avversario ostico: 2-2 il finale, al termine di novanta minuti molto intensi. Ospiti in vantaggio al 23': grande mischia, nella quale Licata riesce a calciare e a battere il portiere avversario. I padroni di casa contestano l'azione e l'arbitro espelle Cossentino: Don Carlo Misilmeri in dieci. Poco dopo calcio di rigore per i padroni di casa, Pace viene atterrato in area mazarese e per il direttore di gara non ci sono dubbi. Dal dischetto parte Lucera che non sbaglia. Al 47' rete annullata ad Ortiz del Mazara per fuorigioco, si resta sul punteggio di 1-1. Nella ripresa, al 72', sugli sviluppi di un corner è bravissimo Galfano, che di testa batte imparabilmente Zummo per il 2-1 ospite. I padroni di casa non ci stanno e provano a reagire. Nel secondo minuto di recupero un eurogol dalla distanza di Federico batte il portiere del Mazara per la seconda volta e consegna il pari ai padroni di casa.

Folgore Castelvetrano-Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 1-0

Fofana regala tre punti alla Folgore contro il Marineo: palermitani autori comunque di una buona prestazione in trasferta, che però non serve a muovere la classifica.

Mazara-Accademia Trapani 0-1

Supergiovane Castelbuono-Aspra 3-0

Il Supergiovane Castelbuono batte 3-0 l'Aspra con una prestazione molto qualitativa. Padroni di casa in vantaggio al 43' con Tancredi Pennisi, abile a beffare con un colpo di testa preciso il portiere dell'Aspra. Al 51' Belecco ruba palla ad un difensore avversario, conclude in maniera sporca verso la porta ma la sua traiettoria riesce comunque a beffare il portiere per il 2-0 del Castelbuono. A due minuti dalla fine il tris dei padroni di casa, grazie al rigore realizzato da Torres Martinez: il numero venti conclude centralmente e firma la terza rete di giornata.

Fulgatore-Casteldaccia 0-1

Un gol di Velardi, al 25' della ripresa, consente al Casteldaccia di vincere contro il Fulgatore. Tre punti pesanti, la formazione sale a quota 6 in classifica.

Nissa-Geraci 2-1

I gol di Barrera ed Esposito consentono alla squadra di Terranova di ottenere la quinta vittoria su cinque gare di campionato: Nissa a punteggio pieno, in solitaria. La formazione delle Madonie ha disputato un ottimo incontro, mettendo in seria difficoltà la capolista. Al 35' è Barrera a sbloccare l'equilibrio, quindi al 60' il pari ospite con Rudonja. A cinque minuti dalla fine, però, il sorpasso casalingo con il gol di Esposito.

La classifica:

Nissa 15; Athletic Club Palermo 12; Mazara 46 11; Pro Favara 10; Castelbuono e Castelvetrano 9; Accademia Trapani 8; Castellammare e Casteldaccia 6; Misilmeri e Aspra 5; Marineo e Sciacca 4; Fulgatore 3; Mazara e Geraci 1.