Eccellenza girone A, quattordicesima giornata: Misilmeri ko nel big match con l'Akragas, pareggio esterno per il Resuttana

La quattordicesima giornata di Eccellenza va in archivio, con alcuni risultati che cambiano la classifica, soprattutto nelle zone alte. Il match clou tra Akragas e Don Carlo Misilmeri se lo aggiudicano i biancazzurri di Terranova: all'Esseneto di Agrigento solida prestazione fornita dai padroni di casa, che consolidano il primato. Dietro, però, occhio a Enna e Pro Favara: entrambe le formazioni vivono un buon momento e insidiano gli akragantini. Netta sconfitta, proprio a Favara, per il Cus Palermo: al Bruccoleri i gialloblu calano il pokerissimo. Il Resuttana San Lorenzo pareggia 3-3 fuori casa, contro il Marineo. Di seguito il dettaglio dei risultati odierni, con la classifica aggiornata e il quadro del prossimo turno:

Akragas 2018 - Don Carlo Misilmeri 2-0

L'Akragas si aggiudica lo scontro diretto, in casa, contro il Misilmeri e consolida il proprio primato in classifica: all'Esseneto segnano Semenzin e Garufo su rigore. I biancazzurri salgono a quota 33, un punto di vantaggio rispetto all'Enna secondo e due lunghezze in più rispetto alla Pro Favara. C’è il pubblico delle grandi occasioni all’Esseneto, la grande sfida contro il Misilmeri ha portato allo stadio tantissimi tifosi, che hanno accolto l’invito della vigilia di Terranova. La gara è piuttosto equilibrata, le squadre si studiano a lungo ed evitano errori in fase di disimpegno. L’Akragas sblocca il match al 37’, grazie alla rete di Semenzin che si inserisce benissimo e batte il portiere avversario. Si va al riposo sul parziale di 1-0 in favore dei padroni di casa. Nella ripresa la squadra di Terranova continua a manovrare con qualità, il Misilmeri cerca di creare pericoli alla difesa biancazzurra. Il fraseggio della squadra di Utro è interessante ma non riesce a scardinare la linea difensiva akragantina. Poco prima del triplice fischio arriva la rete di Garufo a chiudere il match: il calciatore non sbaglia dagli undici metri il calcio di rigore assegnato dal direttore di gara.

Casteldaccia - Leonfortese 0-0

Castellammare Calcio 94 - Unitas Sciacca 1-1 giocata sabato

Al Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo l’Unitas Sciacca pareggia 1-1 contro i padroni di casa nella quattordicesima giornata di campionato: alla rete di Giglio, giunta nella prima mezz’ora di gioco, replica il gol di Cardinale dal dischetto ad un quarto d’ora dalla fine. La formazione di Brucculeri ha disputato un buon match, detenendo per larghi tratti della gara il pallino del gioco. Un ottimo punto, comunque, per i neroverdi contro una squadra che era reduce da cinque risultati positivi. Coco e compagni sono riusciti a giocare un buon match passando per primi in vantaggio, subendo poi il pareggio dei trapanesi nel finale, arrivato peraltro su calcio di rigore. La rete neroverde arriva al 30', grazie al guizzo del giovane Giglio. Si va al riposo sul parziale di 1-0 in favore dell'Unitas. Nella ripresa il leitmotiv del match non cambia: padroni di casa che agiscono in contropiede, Sciacca che fraseggia e cerca di consolidare il vantaggio acquisito. Il pari del Castellammare arriva al 75': il direttore di gara decreta calcio di rigore e Cardinale dagli undici metri non sbaglia. La squadra di Brucculeri ha dovuto giocare tutto il secondo tempo con un uomo in meno per l'espulsione di Santangelo, ma non ha quasi mai sofferto i padroni di casa.

Nissa F.C. - Mazara 3-1

Oratorio S. Ciro e S. Giorgio Marineo - Resuttana San Lorenzo 3-3

Buon pareggio esterno per il Resuttana San Lorenzo, sul campo del Marineo. I nerorosa portano via un punto che muove la classifica, dopo essere passati in vantaggio sul risultato di 1-3.Finisce 3-3 con le reti di Gallo, Mondino e Amaya.

Parmonval - Enna 1-4 sabato

La Parmonval esce sconfitta, in casa, nel match della quattordicesima giornata di campionato contro l'Enna: al Franco Lo Monaco finisce 4-1 per la squadra allenata da Pippo Strano. L'impegno, va detto, non era dei più semplici: i gialloverdi adesso sono al comando della classifica, a quota 32 punti, in attesa delle gare che si disputeranno domani. L'Enna si porta in vantaggio con la rete di Caronia, arrivata al 18'. La Parmonval reagisce e riesce a trovare il gol del pari, grazie alla firma di Molinini. La partita è equilibrata, i padroni di casa sembrano riuscire a contenere le sortite offensive dell'Enna. Poco prima della fine della prima frazione, però, ecco il nuovo vantaggio gialloverde: è Carioto a realizzare il gol dell'ex, che porta i suoi negli spogliatoi sul parziale di 2-1. Nella ripresa gli ospiti salgono in cattedra e cominciano a fraseggiare con grande qualità: il giro palla gialloverde mette in grande difficoltà la Parmonval, costretta costantemente a rincorrere gli avversari. Al 65' Enna triplica il proprio vantaggio: è Agudiak a scrivere il proprio nome a referto. Sei minuti dopo è lo stesso attaccante gialloverde a calare il poker per i suoi: 4-1 firmato dal solito "Toro", giocatore sempre più leader all'interno dello spogliatoio. La quarta rete degli ospiti spegne definitivamente le speranze della Parmonval, che alza bandiera bianca ed esce dal campo sconfitta. La formazione di Mondello resta all'ultimo posto in classifica, a quota 5 punti.

Pro Favara - C.U.S. Palermo 5-0

Al Bruccoleri di Favara show dei padroni di casa nel match contro il Cus Palermo: i gialloblu schiantano con un 5-0 la formazione del centro universitario sportivo. Non c’è storia, la Pro Favara disputa un grande match che esalta i tifosi. Adesso sono 31 i punti in classifica per i gialloblu. Gli uomini di Catalano cominciano bene la gara, con un giro palla di qualità e trame offensive che mettono in difficoltà i palermitani. La rete del vantaggio arriva al 38’, grazie ad un colpo di testa di De Luca. I padroni di casa giocano con grande determinazione e poco prima della fine del primo tempo raddoppiano con il solito La Piana. Ad inizio ripresa la Pro Favara cala subito il tris, dopo un minuto: De Luca realizza dagli undici metri e batte per la terza volta il portiere avversario. Al 55’ i gialloblu calano il poker: il gol porta la firma di Calagna. Per il Cus è notte fonda, i palermitani restano pure in dieci in virtù dell’espulsione di Di Giovanni per un fallaccio ai danni di Lupo. Al 65’ ecco il pokerissimo dei padroni di casa: segna Graziano, che sfrutta bene una grande pennellata di Calagna. Nei restanti venticinque minuti non succede più nulla, la Pro Favara gestisce il dominio senza rischiare niente.

SC Mazarese - Nuova Città di Gela 1-0

LA CLASSIFICA

Akragas 33

Enna Calcio 32

Pro Favara 31

Don Carlo Misilmeri 29

Mazara Calcio 25

S.C. Mazarese 24

Unitas Sciacca Calcio 23

Casteldaccia 20

Nissa F.C. 18

Castellammare Calcio 17

Leonfortese 15

Oratorio S. Ciro e S. Giorgio Marineo 13

Resuttana San Lorenzo 8

C.U.S. Palermo 8

Nuova Città Di Gela 6

Parmonval 5

PROSSIMO TURNO

C.U.S. Palermo - SC Mazarese

Don Carlo Misilmeri - Parmonval

Enna - Pro Favara

Leonfortese - Oratorio S. Ciro e Giorgio

Mazara - Casteldaccia

Nuova Città di Gela - Castellammare Calcio 94

Resuttana San Lorenzo - Akragas 2018

Unitas Sciacca - Nissa F.C.