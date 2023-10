Eccellenza girone A, quarta giornata: l'Athletic Club Palermo continua a vincere, pareggiano Aspra e Misilmeri

La Nissa e l’Athletic Club Palermo si confermano capoliste del girone A di Eccellenza: la squadra di Terranova vince in trasferta contro la Pro Favara, i nerorosa si impongono al Gurrera di Sciacca. Pareggio casalingo dell’Aspra, un punto esterno per Misilmeri e Castelbuono. Vittoria, in casa, per il Casteldaccia contro Castellammare. Di seguito tutti i risultati di giornata:

Pro Favara-Nissa 2-3 giocata sabato

Al Saraceno di Ravanusa la Pro Favara viene sconfitta 3-2 dalla Nissa di Nicolò Terranova: i gialloblù, dopo essere passati in vantaggio due volte, subiscono la rimonta degli ospiti nel finale. La squadra di Catalano inizia bene il match, con fraseggi rapidi ed efficaci che mettono in difficoltà la retroguardia nissena. Al 20' si sblocca la gara: dal dischetto è Cannavò a portare in vantaggio i gialloblù. Il numero 9 rimane freddo dagli undici metri e con una bella esecuzione a mezza altezza e angolata batte Elezaj, rimasto fermo centralmente. L'euforia del vantaggio, però, dura poco perchè alla mezz'ora arriva il pareggio ospite: è Cosimo Pagano a riportare il risultato in parità. Al 42', però, ecco il nuovo sorpasso: è l'ex nisseno Garufo a riportare avanti la Pro Favara. Le squadre tornano negli spogliatoi sul parziale di 2-1 in favore dei gialloblù. Ad inizio ripresa la squadra di Terranova intensifica gli attacchi e al 76' riesce ad ottenere il pari: rimessa laterale battuta lunga verso l'area gialloblù, mischia e palla che arriva a Manuel Barrera che da due passi non può sbagliare. A due minuti dalla fine, quando tutto lasciava presagire un bel pari, ecco il gol della Nissa che ribalta il match: è Gaston Semenzin a firmare la rete del 3-2 definitivo. Il calciatore è lesto, con una zampata precisa, a ribadire in rete un pallone scodellato in mezzo. Nel finale vani i tentativi dei gialloblù di agguantare il pari, vince la Nissa 3-2.

Accademia Trapani-Mazara 46 1-3

Aspra-Folgore Castelvetrano 0-0

Casteldaccia-Castellammare 1-0

Una rete di Sferruzza a sei minuti dalla fine regala tre punti fondamentali al Casteldaccia: battuto 1-0 il Castellammare, al termine di novanta minuti ben giocati dai padroni di casa.

Geraci-Don Carlo Misilmeri 1-1

Punto prezioso sulle Madonie per la Don Carlo Misilmeri, che strappa un buon 1-1 sul campo del Geraci. La formazione madonita dimostra che la sua classifica è bugiarda, gioca con buon ritmo e va in vantaggio con Bressan dopo 20 minuti. Gli uomini di Tumminia le tentano tutte per risalire il risultato, sfiorano il gol in più occasioni sia nel primo che nel secondo tempo. Al minuto 90 arriva la zampata di Cossentino, che al rientro dopo la squalifica segna un gol importantissimo.

Mazara-SuperGiovane Castelbuono 1-1

Ancora una bella prestazione dei ragazzi di Mister Bognanni che affrontano un Mazara ben messo in campo con grande qualità individuali. A passare in vantaggio sono gli ospiti, con un cross delizioso di Diallo per Giulio Pardo. Il pareggio del Mazara arriva allo scadere dei primi 45 con la rete di Kari.

Marineo-Fulgatore 5-0

Preziosa vittoria dell'Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo, manita al Fulgatore. Doppietta di Morana, reti di Faggio, De Luca e Di Peri.

Unitas Sciacca-Athletic Club Palermo 1-2

L'Athletic Club espugna il Gurrera con le reti di Caronia e Graziano all'inizio della ripresa. Dopo un primo tempo in cui lo Sciacca ha cercato con insistenza la via del gol ed è sempre stato fermato dal muro eretto dai palermitani, al ritorno in campo gli ospiti hanno approfittato di due disattenzioni consecutive e siglato il doppio vantaggio. I neroverdi accorciano le distanze con un preciso diagonale di Di Mercurio al 71' e nonostante un lungo arrembaggio finale con le conclusioni di Iraci e Di Mercurio, non riescono a recuperare il risultato.

La classifica

Athletic Club Palermo e Nissa 12; Mazara 46 10; Pro Favara 7; SuperGiovane Castelbuono e Folgore Castelvetrano 6; Accademia Trapani, Castellammare e Aspra 5; Misilmeri e Marineo 4; Sciacca, Casteldaccia e Fulgatore 3; Mazara e Geraci 1.