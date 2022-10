Eccellenza Girone A, anticipi 5^ giornata: netta vittoria del Casteldaccia a Mondello contro la Parmonval, Aprile si è dimesso

Sconfitta nettissima per la Parmonval, che a Mondello crolla con un sonoro 0-4 contro il Casteldaccia.

La squadra di mister Mineo, reduce dal convincente pareggio nel turno infrasettimanale contro l'Akragas, è apparsa in grande forma mentre i padroni di casa subiscono una battuta d'arresto sulla quale occorrerà riflettere. Le reti portano la firma di Bertolino, Selvaggio e Monti, quest'ultimo autore di una doppietta.

La Parmonval non è mai entrata in partita e non ha, nemmeno, sfruttato la superiorità numerica maturata grazie all'espulsione, al decimo del primo tempo, di Prestigiacomo. Troppi gli errori commessi dai padroni di casa, che hanno palesato anche difficoltà nella costruzione della manovra offensiva. Con questi tre punti Casteldaccia si porta a quota 10, a due punti dall'Unitas Sciacca, impegnato domani in trasferta a Enna. La Parmonval, invece, resta ferma a quattro punti.

A fine match, mister Marco Aprile ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile tecnico della squadra. La società, dopo che il Consiglio ha discusso sul punto, ha accettato le dimissioni e ringraziato l'allenatore per il lavoro svolto.

Nell'altro anticipo del sabato Castellammare a valanga sulla Leonfortese, 6-2 il finale.