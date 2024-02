Eccellenza, girone A: pareggio senza reti tra Athletic Club Palermo e Geraci

Finisce 0-0 la partita tra Athletic Club Palermo e Geraci, valida per la 21esima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Nonostante un match fortemente condizionato dal vento, al Favazza di Terrasini è andata in scena una partita piacevole.

Di occasioni da rete ce ne sono state sia per i nerorosa di Gabriele Cipolla che per i madoniti di Gaetano Mirto. Parte meglio l'Athletic che nel primo quarto d'ora ha due chance. La prima è con Camara, che di testa su cross dalla trequarti di Caronia manda a lato; la seconda è con il tiro di Pucci, respinto da Barbagallo. La migliore occasione del Geraci, invece, arriva a tempo quasi scaduto con Andrade che sull'uscita avventata di Di Maria calcia a porta vuota, ma trova la respinta con i piedi di Punzi sulla linea.

Nel secondo tempo il ritmo resta alto e le occasioni fioccano. La migliore per l'Athletic è al 54° minuto con Mendola che da pochi passi non sfrutta l'ottima sponda di testa di Giuliano. Il Geraci, invece, va vicino al gol con Panebianco e Rodrigues: in entrambi i casi si supera Di Maria.

Con questo punto l'Athletic Club Palermo sale a quota 28 punti in classifica, a -3 dal quinto posto della Supergiovane Castelbuono. I nerorosa torneranno in campo domenica 18 febbraio, ore 15, contro il Mazara 46 al "Nino Vaccara" di Mazara del Vallo.