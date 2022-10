Eccellenza Girone A, ottava giornata: perdono Parmonval e Cus, 0-0 tra Resuttana San Lorenzo e Misilmeri

Va in archivio l'ottava giornata del girone A di Eccellenza: vince in casa il Casteldaccia, contro Castellammare. Il Cus cade in trasferta a Mazara, mentre Marineo pareggia in casa con l'altra formazione mazarese. Pareggio senza gol tra Resuttana San Lorenzo e Misilmeri. Il momento nero della Parmonval non trova fine: la prima di Mutolo, in trasferta a Sciacca, è da dimenticare. Pokerissimo rifilato dai neroverdi alla formazione di Mondello. Di seguito tutti i risultati di giornata:

Akragas 2018 - Pro Favara 2-0

Il derby tra Akragas e Pro Favara, giocatosi allo stadio Esseneto di Agrigento, va ai biancazzurri: 2-0 il finale, decidono le reti di Pavisich e Garufo. Tre punti importantissimi per la squadra di Terranova, sempre più prima in classifica, a +4 dall'Enna. Il primo tempo è sostanzialmente equilibrato, entrambe le squadre coprono bene gli spazi e si difendono bene. Ritmi alti e gradevoli, le squadre sono piuttosto attente: si va al riposo sul parziale di 0-0. Nella ripresa i biancazzurri entrano in campo con maggiore grinta e determinazione, decisi a sbloccare il match. L'equilibrio si schioda al minuto 57: l'Akragas segna il gol dell'1-0 grazie al solito Pavisich, bravo a farsi trovare pronto da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Zampata lesta e vincente della punta argentina, che batte Eyre in uscita. La Pro Favara accusa il colpo e due minuti più tardi il direttore di gara concede calcio di rigore: Mansour inventa una roulette e viene steso in area gialloblu dal giovane Rizzo. Dal dischetto va Desiderio Garufo che non sbaglia, Eyre intuisce la direzione ma non riesce ad intercettare il tiro angolato. Nella mezz'ora finale i padroni di casa gestiscono il doppio vantaggio senza particolari criticità. I biancazzurri sfiorano anche il tre a zero con Vitelli e Vizzini. Per la Pro Favara un solo tiro in porta con il colpo di testa di De Luca e la conseguente parata di Elezaj.

Casteldaccia - Castellammare Calcio 94 2-0

Al Fiorilli successo convincente dei padroni di casa. Poco prima della fine del primo tempo i padroni di casa sbloccano il match con Monti, poi nella ripresa arriva al 62' il raddoppio firmato da Megna. Sono 13, in virtù di questo successo, i punti in classifica per la squadra di mister Mineo.

Leonfortese - Enna 0-1

Mazara - C.U.S. Palermo 1-0

Termina col successo dei padroni di casa la sfida tra Mazara e la selezione del centro universitario sportivo. A decidere il match una rete al 4’ di Fernandes Castro. Partita che ha visto le squadre produrre diverse occasioni da gol. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, i cussini non hanno rinunciato a provare a riportare a galla la partita. Il portiere Carnevale ha giocato un ottimo incontro, risultando decisivo con diverse parate che hanno impedito al Mazara di aumentare il divario. Nonostante le difficoltà dovute ad una trasferta complicata, contro una società che da sempre recita un ruolo da protagonista in questa categoria, i ragazzi di Mister Colombo hanno fornito una prova incoraggiante. Il loro percorso di crescita continua, così come è sempre più equilibrata la lotta per la salvezza, che col passare delle giornate sta delineando le società che ne saranno protagoniste. Durante la prossima sfida, contro la Nissa, il Cus Palermo proverà a riportare a casa punti importanti che mancano da qualche settimana, a differenza delle prestazioni fornite in campo.

Nissa F.C. - Nuova Città di Gela 2-1

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo - SC Mazarese 0-0

Pareggio casalingo per Marineo, contro la Mazarese. Partita comunque gradevole, nonostante non ci siano stati gol. Al 3' bel diagonale di Benivegna, palla fuori di poco. Tre minuti più tardi, su angolo battuto da Rama, colpo di testa di Clemente: palla fuori di poco anche in questo caso. Al 17' Ceesay para a terra una punizione insidiosa di Sekkoum. Poco dopo Furnari para una buona conclusione di Clemente. Al 38' occasionissima per la Mazarese: dalla sinistra Jammeh mette un pallone in area di rigore, Perrone di prima intenzione tira al volo e Ceesay compie un prodigioso intervento deviando in angolo. Si va al riposo sul parziale di 0-0. Nella ripresa Russo va in gol per la Mazarese ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 79' Furnari respinge di pugni una punizione insidiosa di Maggio. Nel finale i tentativi di entrambe le squadre di sbloccare il match restano vani, il finale è a reti bianche.

Resuttana San Lorenzo - Don Carlo Misilmeri 0-0

Una Don Carlo Misilmeri rocciosa e mai doma esce dal "Pasqualino" con un risultato a reti bianche contro un ottimo Resuttana San Lorenzo. Nel primo tempo Iraci sfiora l'eurogol da posizione impossibile, mentre nella ripresa i biancorossi protestano per un possibile rigore negato a Concialdi. Mister Utro perde Marino, espulso per un fallo fuori area su Maniscalchi. Nel finale Lucera sfiora il gol su punizione. Domenica prossima al "Giovanni Aloisio" arriva la Leonfortese.

Unitas Sciacca - Parmonval 5-0

Nettissima vittoria dei ragazzi di Brucculeri allo stadio Gurrera di Sciacca. Il match dell'ottava giornata di campionato contro la Parmonval si è concluso con il risultato di 5 a 0, dopo 90 minuti di assoluto dominio. I neroverdi tornano, quindi, alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Il periodo nero della formazione di Mondello, invece, prosegue: l'esordio in panchina per il nuovo allenatore, Corrado Mutolo, è da dimenticare. Due giorni fa, peraltro, aveva rassegnato le dimissioni anche il dg, Giovanni Castronovo. Il match si sblocca dopo un quarto d'ora di gioco: è Cinquemani ad aprire le marcature. Dopo venti minuti arriva il raddoppio, a firma di Licata. I padroni di casa gestiscono il doppio vantaggio e vanno negli spogliatoi padroni del match. Nella ripresa segna il 3 a 0 Mangiaracina al 56', poi Giglio al 75' cala il poker per i ragazzi di Brucculeri. A quattro minuti dalla fine c'è spazio anche per la rete del 5-0, siglata dallo storico bomber neroverde Galluzzo. La Parmonval non riesce a venir fuori dalla crisi di risultati: sono sei le sconfitte consecutive rimediate dalla squadra di Mondello.

PROSSIMO TURNO

C.U.S. Palermo - Nissa F.C.

Castellammare Calcio 94 - Oratorio S. Ciro e S. Giorgio Marineo

Don Carlo Misilmeri - Leonfortese

Enna - Mazara

Nuova Città di Gela - Casteldaccia

Pro Favara - Parmonval

Resuttana San Lorenzo - Unitas Sciacca

SC Mazarese - Akragas 2018

La classifica

Akragas 2018 22

Enna Calcio 18

Mazara Calcio 17

Don Carlo Misilmeri 16

S.C. Mazarese.2 16

Unitas Sciacca Calcio 15

Pro Favara 1984 15

Casteldaccia 13

Nissa F.C. 8

Castellammare Calcio 94 7

Leonfortese 7

Resuttana San Lorenzo 6

C.U.S. Palermo 6

Oratorio S. Ciro E Giorgio 6

Parmonval 4

Nuova Città Di Gela 2