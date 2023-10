Eccellenza girone A, ottava giornata: il Geraci batte in casa Fulgatore, pari tra Marineo e Aspra

Va in archivio l'ottava giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Misilmeri e Athletic Club Palermo si dividono la posta in palio, l'Aspra fa 1-1 contro il Marineo fuori casa. Il Supergiovane Castelbuono perde 3-1 contro l'Unitas Sciacca, prezioso successo interno per il Geraci: 3-2 contro Fulgatore.

Di seguito, nel dettaglio, i risultati delle gare e la classifica aggiornata:

Accademia Trapani-Nissa 1-2 giocata ieri

Casteldaccia-Mazara 1-3

Prosegue il periodo nero del Casteldaccia: il Mazara passa al Fiorilli 3-1. Successo ottenuto grazie alle reti di Lentini, Kari e Caprioli. Per il Casteldaccia gol di Monti.

Unitas Sciacca-Supergiovane Castelbuono 3-1

Vittoria importante per l'Unitas Sciacca contro il Castelbuono, in uno stadio silenzioso per l'obbligo delle porte chiuse imposto dalle autorità. Neroverdi costretti a rimontare il vantaggio ospite siglato al 36' da Belecco. Reazione dirompente degli uomini di Boncore che al 45' pareggiano su rigore con Concialdi dopo l'atterramento di Licciardello e si portano avanti con Seckan di testa in pieno recupero al 48'. Il 3-1 arriva con una bella rete di Iraci all'inizio della ripresa.

Misilmeri-Athletic Club Palermo 1-1

Si è concluso in parità il match tra Don Carlo Misilmeri e Athletic Club Palermo, valido per l'ottava giornata del campionato di Eccellenza girone A. Al Giovanni Aloisio di Misilmeri è finita 1-1 con i gol, uno per tempo, di Pastorella per i padroni di casa e Mustacciolo per i nero-rosa. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra di mister Vincenzo Giannusa torna a muovere la propria classifica che la vede al quarto posto a pari punti con la Folgore Castelvetrano. Nel primo tempo gioca meglio il Misilmeri. I biancorossi passano in vantaggio al 28esimo minuto con Pastorella che raccoglie in area un tiro deviato e batte Ragone. Da lì a poco i padroni di casa raddoppiano sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. L'Athletic stenta all'inizio, complici gli infortuni di Graziano e Mendola, sostituiti con Santana e Fricano, al rientro in campo dopo un infortunio. I nero-rosa giocano meglio nel secondo tempo e pareggiano i conti con Mustacciolo, imbucato da Santana con uno splendido colpo di tacco. Sale il ritmo dell'Athletic, ma non basta per completare la rimonta in un finale nervoso.

Geraci-Fulgatore 3-2

Bella vittoria del Geraci, in casa contro Fulgatore. Ospiti in vantaggio al 6' con Spanò, pari dopo poco di Pettenon. Giovagnoli firma il sorpasso casalingo al 14', quindi il 3-1 di Guadagnoli durante il terzo minuto di recupero della prima frazione di gioco. A dieci minuti dalla fine Todaro riapre il match per Fulgatore ma la difesa dei padroni di casa regge sino alla fine.

Mazara 46-Castellammare 1-0

Marineo-Aspra 1-1

Piscopo per l'Aspra e D'Agostino per i padroni di casa confezionano le reti che determinano il pari tra Marineo e gialloverdi.

Pro Favara-Folgore Castelvetrano 1-0

Un gol di Ficarrotta al 17' consente alla Pro Favara di battere in casa la Folgore Castelvetrano. La squadra di Catalano ottiene così un successo prezioso, che dà continuità al buon momento e mantiene i gialloblù in scia con la Nissa: la distanza dalla capolista rimane invariata, tre punti. Al Bruccoleri i padroni di casa disputano una buona partita, creano tante occasioni ma concretizzano poco. Il gol dell'ex rosanero porta in vantaggio la Pro Favara, nella ripresa i ragazzi di Catalano gestiscono bene il possesso e sfiorano il raddoppio in diverse circostanze. La Folgore Castelvetrano produce poco, la difesa gialloblù è sempre attenta e non corre rischi.

La classifica

Nissa F.C. 22

Pro Favara 19

Mazara 46 18

Folgore Castelvetrano 13

Athletic Club Palermo 13

Supergiovane Castelbuono 12

Accademia Trapani 12

Unitas Sciacca Calcio 11

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 9

Castellammare Calcio 8

Mazara 8

Geraci 7

Don Carlo Misilmeri 7

Aspra 6

Casteldaccia 6

Fulgatore 3