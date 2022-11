Eccellenza Girone A, nona giornata: Misilmeri vince ed è seconda, pareggia il Resuttana San Lorenzo

La nona giornata del campionato di Eccellenza, girone A, va in archivio: Misilmeri vince nel finale con grande sofferenza, il Resuttana San Lorenzo impatta 0-0 in casa contro lo Sciacca. Nei match di ieri, sconfitte per il Cus Palermo e Marineo, rispettivamente contro Nissa e Castellammare.

Di seguito tutti i risultati in dettaglio:

C.U.S. Palermo - Nissa F.C. 1-3 giocata sabato

Al "Centro Universitario Sportivo" di Palermo i padroni di casa vengono battuti dalla Nissa, al termine di una partita abbastanza gradevole. Biancoscudati avanti per tre reti a uno al termine della prima frazione di gara, Cus in netta difficoltà. Eppure l’Inizio era stato tutto di marca palermitana con i padroni di casa che sbloccano subito la gara con la rete di Fofana. Importante reazione della Nissa che riprende il match con il gol di Sammartino, al primo centro stagionale. Quindi gli ospiti ribaltano il risultato grazie alla rete di Azzara. Sul finire della prima frazione di gioco arriva anche il terzo gol della Nissa, grazie ad Ortiz, bravo a svettare di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Quarta rete tra campionato e Coppa Italia per il bomber argentino. Nella ripresa, i biancoscudati gestiscono il risultato e chiudono la gara con ben sei juniores in campo. Il Cus non riesce a trovare gli spazi giusti per cercare di riaprire il match.

Castellammare Calcio 94 - Oratorio S. Ciro e Giorgio 2-1 giocata sabato

Il Castellammare batte 2-1, in casa, Marineo. Una doppietta di Terranova regala i tre punti alla formazione di casa. Con questa vittoria Castellammare sale a quota 10 in classifica, mentre Marineo resta a 6.

Don Carlo Misilmeri - Leonfortese 1-0

La Don Carlo Misilmeri batte la Leonfortese grazie ad un calcio di rigore trasformato da Pietro Balistreri a pochi minuti dalla fine. Una partita dura, resa ancor più combattuta dalla forte pioggia caduta sul "Giovanni Aloisio". Con questi tre punti la squadra di Utro sale a quota 19 punti in classifica, al secondo posto con Enna. Mercoledì Misilmeri torna subito in campo, affronterà la Mazarese per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia

Enna - Mazara 1-1

Nuova Città di Gela - Casteldaccia 0-0

Al Presti di Gela finisce 0 a 0 il match tra i padroni di casa e il Casteldaccia. Una partita combattuta ed equilibrata che la squadra ospite fino alla fine ha cercato di sbloccare senza successo. Rammarico la traversa di Fruci al 93'. Domenica prossima si torna al "Fiorilli": arriverà il CUS Palermo.

Pro Favara - Parmonval 3-0

Al Bruccoleri di Favara i padroni di casa tornano al successo, dopo lo stop della scorsa settimana nel derby contro l’Akragas. Partita senza storia, con i gialloblu sempre in controllo totale del match: 3-0 il finale, decidono la doppietta di Graziano e il gol di Caternicchia. Catalano manda in campo i seguenti undici: Eyre, Cammilleri, Rizzo, Bossa, Miano, Marino, Graziano, Incatasciato, De Luca, Fricano, La Piana. Mutolo, per i palermitani, risponde con: Mortillaro, Cinà, Enea, Cincotta, La Mattina, Calandra, Molinini, Caronia, Stassi, Rappa, Namio. Dopo nemmeno due minuti di gioco arriva subito il vantaggio dei padroni di casa: la rete gialloblu porta la firma di Graziano. La squadra di Catalano fraseggia bene, con la consueta qualità. La formazione di Mondello prova a reagire, cercando di aggredire il portatore di palla dei padroni di casa. La differenza di qualità tra le due formazioni emerge col passare dei minuti: il giro palla della Pro Favara è fluido e sicuro, la Parmonval fa un po’ di fatica a cucire il gioco. Si va negli spogliatoi col parziale di 1-0 in favore della squadra guidata da Catalano. Ad inizio ripresa il tema del match non cambia: è la Pro Favara a condurre il gioco, con la Parmonval che riparte, raramente per la verità, in contropiede. Al 64’ dopo diverse palle gol create dai gialloblu, arriva il raddoppio dei padroni di casa: la firma è sempre di Graziano, autore di una bella doppietta. La Parmonval non riesce a reagire, la Pro Favara gestisce il cronometro senza rischiare nulla. A tre minuti dalla fine del match arriva anche la rete del 3-0: è Caternicchia a siglare il gol che chiude definitivamente il match.

Resuttana San Lorenzo - Unitas Sciacca 0-0

Termina 0-0 l'incontro della nona giornata di campionato tra Resuttana San Lorenzo e Unitas Sciacca. La squadra di Tòtò Brucculeri porta a casa un buon punto dal Pasqualino di Carini, raggiungendo quota 16 in classifica. L'undici titolare dello Sciacca è inizialmente composto da: Pizzolato, Daniello, Loddo, King, Ciancimino, Cinquemani, Coco, Licata, Biondo, Taormina, Mangiaracina. I palermitani rispondono con il classico 4-3-3: Compagno in porta; Giovenco, Punzi, Rizzo e Corsino in difesa; Costantino, Pucci e Zappulla a centrocampo; Alfano, G. Clemente e Spina a comporre il tridente offensivo. Il match è sostanzialmente equilibrato, con entrambe le formazioni che evitano di scoprirsi. Forte vento al Pasqualino di Carini, con raffiche abbastanza decise. Licata prova a guidare i suoi in mezzo al campo, cercando di costruire azioni pericolose per i neroverdi. La prima frazione di gioco è caratterizzata da una fase di studio abbastanza intensa, che determina grandissimo equilibrio in campo. Nel secondo tempo i padroni di casa aumentano l'intensità e il ritmo, diventando piuttosto pericolosi. Anche lo Sciacca è più veloce nella costruzione della manovra, creando pericoli alla retroguardia avversaria. Al 61' traversa clamorosa per il Resuttana San Lorenzo, con una conclusione molto bella sferrata da Giampiero Clemente: il capitano dei nerorosa calcia benissimo verso la porta di Pizzolato, il legno gli dice di no. A dodici minuti dalla fine doppia ammonizione per Girolamo Ciancimino, che contrasta irregolarmente Corsino, beccandosi il secondo cartellino: Sciacca che resta in dieci uomini. Giannusa manda in campo Marco Clemente al posto di Costantino, passando al 4-2-3-1. Nel finale, bella occasione per Mangiaracina che sfiora il colpaccio.

SC Mazarese - Akragas 2018 1-1

Al “Nino Vaccara” di Mazara del Vallo finisce 1-1 il match tra la Mazarese e l’Akragas: al gol di Pavisich risponde la rete di Benivegna. Biancazzurri sempre primi in classifica, a quota 23, con la Don Carlo Misilmeri che però va a quattro punti di distanza. Al 31’, sugli sviluppi di un’azione confusa in mischia, arriva il vantaggio biancazzurro: è Santiago Pavisich a trovare lo spazio per concludere, il suo tiro batte Furnari. La reazione della Mazarese non tarda ad arrivare: qualche istante dopo ancora Elezaj protagonista, ottima risposta del portiere su tiro di Mistretta. La ripresa comincia con la Mazarese che parte forte, costruendo subito trame più convincenti. Ed infatti, al 48’ arriva il gol dell’1-1: Giordano serve in area Benivegna che con un piattone batte Elezaj. L’Akragas prova a reagire qualche minuto dopo, con una bella botta da fuori di Mansour, palla fuori di poco. Al 60’ Terranova cambia Pavisich con Vitelli, nel tentativo di dare più freschezza al suo reparto avanzato. Mansour resta uno dei più attivi per i biancazzurri, ma il muro giallorosso tiene bene. Mansour prima scheggia la traversa e poi non riesce a buttarla dentro da buona posizione. Sprecano anche la marcatura Semenzin e Vitelli. Nel finale salvataggio quasi sulla linea di porta di Jammeh dopo un colpo di testa di Vitelli. Nei minuti finali l'equilibrio non si schioda, al Nino Vaccara finisce 1-1 il match della nona giornata di campionato.

PROSSIMO TURNO - 13/11/22

Akragas - Castellammare Calcio 94

Casteldaccia - C.U.S. Palermo

Leonfortese - Resuttana San Lorenzo

Mazara - Don Carlo Misilmeri

Nissa F.C. - Enna

Oratorio S. Ciro e S. Giorgio Marineo - Nuova Città di Gela

Parmonval - SC Mazarese

Unitas Sciacca - Pro Favara

La classifica

Akragas 23

Don Carlo Misilmeri 19

Enna Calcio 19

Mazara Calcio 18

Pro Favara 1984 18

S.C. Mazarese.2 17

Unitas Sciacca Calcio 16

Casteldaccia 14

Nissa F.C. 11

Castellammare Calcio 94 10

Resuttana San Lorenzo 7

Leonfortese 7

Oratorio S. Ciro e S. Giorgio Marineo 6

C.U.S. Palermo 6

Parmonval 4

Nuova Città Di Gela 3