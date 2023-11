Eccellenza girone A, nona giornata: l'Athletic Club Palermo sconfitto dalla capolista Nissa

La legge della capolista rallenta la corsa dell’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Vincenzo Giannusa hanno perso 1-0 al Favazza di Terrasini contro la Nissa, prima in classifica del girone A di Eccellenza. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, arrivata al termine di una buona partita dell’Athletic che paga a caro prezzo una disattenzione a metà del primo tempo, sugli sviluppi di una rimessa laterale che ha portato al gol di Gueye.

Eppure la squadra di Vincenzo Giannusa ha giocato per lunghi tratti ad armi pari, lottando con cuore e con coraggio, proponendo una formazione rimaneggiata anche in virtù delle assenze. L’approccio è positivo per entrambe le squadre che lottano da subito a viso aperto. Il turning point è al ventesimo minuto: schema da rimessa laterale battuta da Privitera, Barreca prolunga di testa sul secondo palo dove Gueye si fa trovare pronto per battere Ragone. La reazione dell’Athletic è immediata e sei minuti dopo sfiora il pari con Caronia, che risolve una mischia in area con un tiro dal dischetto, terminato di poco a lato.

Nel secondo tempo parte meglio la Nissa che sfiora il raddoppio con Neri: il suo colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo viene respinto da Ragone. La chance migliore per l’Athletic, invece, passa dai piedi di Santana: il suo tentativo, però, non impensierisce Semenzin.

L’Athletic Club Palermo resta così a quota 13 punti, quarto in classifica con la Folgore Castelvetrano. I nerorosa torneranno in campo mercoledì per il ritorno dei quarti di Coppa Italia contro la Supergiovane Castelbuono (al SS Trinità di Geraci si ripartirà dal 3-2 dell’andata per l'Athletic), mentre domenica prossima ci sarà la 10^ giornata di campionato con l’Accademia Sport Trapani.

Il tabellino

Athletic Club Palermo-Nissa 0-1

Marcatori: 20’pt Gueye

Athletic Club Palermo (3-5-2): Ragone: Amorello, Punzi, Giuliano; Corsino (10’st Graziano), Fricano (47’pt Consiglio), Pucci, Mustacciolo, Birardi (24’st La Rosa); Mercanti (37’st Alessi), Caronia (29’st Santana). All.: Giannusa

Nissa (4-4-2): Elezaj; Bieto, Neri, Barrera, Magro (25’st Galfano); Semenzin (31’st Dalloro), Caccetta, Privitera, Pedicone; Gueye (36’st Esposito), Agudiak. All.: Terranova

Arbitro: Samuele Camia di Nichelino

Ammoniti: Fricano (A), Corsino (A), Consiglio (A), Galfano (N).