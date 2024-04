Eccellenza girone A, l’Athletic Club Palermo pareggia 3-3 con la Folgore

Terzo risultato utile consecutivo per l’Athletic Club Palermo. Dopo le vittorie contro Castellammare e Fulgatore, i nerorosa di Gabriele Cipolla hanno pareggiato 3-3 contro la Folgore Castelvetrano, nel match valido per la 28esima giornata del campionato di Eccellenza girone A. Un risultato con qualche rimpianto per i palermitani che in pieno recupero avevano trovato il gol del 3-2 con Manfrè, ma a tempo scaduto hanno subito la rete del pari.

Un match in crescendo per entrambe. Poche emozioni nel primo tempo che si anima soltanto nell’ultimo quarto d’ora. Al 30° minuto arriva il primo tiro in porta con la conclusione dal limite di Mendola: Pizzolato respinge. L’Athletic ci prova, ma due minuti dopo arriva il gol del vantaggio della Folgore che sblocca il risultato con Lovisi, bravo a battere Russo con un tiro sul primo palo da posizione defilata. Prima dell’intervallo i nerorosa sfiorano il pari: calcio di punizione di Caronia, sponda di testa di Giuliano verso Mercanti che colpisce sotto porta, ma trova la respinta di un giocatore ospite.

Nel secondo tempo sale il ritmo, l’Athletic rientra meglio in campo e pareggia i conti con Mercanti, abile a trovare il tap-in vincente dopo la deviazione di Pizzolato sul palo colpito da Caronia. I nerorosa di Gabriele Cipolla continuano a spingere e completano la rimonta a metà della ripresa con il bellissimo tiro al volo di Camara dai 25 metri, al primo gol con la maglia dell’Athletic. Le emozioni, però, non finiscono qui perché a 10 minuti dalla fine la Folgore torna in partita con la rete del 2-2 firmata La Francesca, pronto sul secondo palo sugli sviluppi di una punizione.

Nel finale succede di tutto. Al 91° minuto Manfré guadagna un rigore per fallo di Cinquemani: dal dischetto il bomber dell’Athletic non sbaglia. Passano 120 secondi e Santangelo trova la rete del definitivo 3-3 con una potente conclusione che spiazza Russo.

Con questo risultato l’Athletic Club Palermo sale a quota 35 punti in classifica a due giornate dalla fine del campionato. I nerorosa torneranno in campo domenica 21 aprile, ore 15, contro la Supergiovane Castelbuono nell’ultima trasferta dell’anno.