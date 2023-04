Eccellenza girone A, il Misilmeri esce di scena dai playoff: il Cus Palermo retrocede, salvo il Marineo

La semifinale regionale playoff del campionato di Eccellenza, girone A, tra Pro Favara e Don Carlo Misilmeri viene vinta dai ragazzi di Gaetano Catalano: al Bruccoleri, infatti, i padroni di casa battono 3-2 la squadra di Totò Aronica e si guadagnano l'accesso alla finale regionale contro Enna.

Una bellissima partita, tra due formazioni che hanno giocato a viso aperto per tutti i novanta minuti. Il Misilmeri aveva un solo risultato possibile per credere nell'accesso alla finale regionale contro Enna: il pari non sarebbe bastato, in virtù del peggior piazzamento in regular season rispetto ai gialloblu.

Dopo un inizio un po’ contratto le squadre iniziano a giocare secondo il proprio credo calcistico, provando a costruire azioni offensive degne di nota. È Retucci, al 18’, a far esplodere lo stadio: il numero 9 devia in rete una conclusione dal limite dell’area di Fricano e porta in vantaggio i suoi. Poco prima della fine del primo tempo, però, ecco il pari della squadra di Aronica: Mendola realizza un gol da cineteca, in rovesciata su cross di Raimondo Lucera, che non lascia scampo ad Eyre. La rete del giocatore biancorosso viene applaudita, sportivamente, da tutto lo stadio.

Ad inizio ripresa, al 50’, il nuovo vantaggio degli uomini di Catalano: bel diagonale mancino di La Piana, angolato, che si insacca sul secondo palo. Al 71’ la Pro Favara cala il tris: il colpo di testa di La Piana, debole, non viene trattenuto dal portiere della Don Carlo e la palla termina oltre la linea di porta.

La squadra di Aronica, però, non si arrende e decide di continuare ad attaccare, non avendo nulla da perdere: tre minuti dopo, infatti, arriva la rete del 3-2 firmata dal bomber Manfrè.

Nei minuti finali la difesa gialloblu non corre particolari rischi e porta a casa un successo fondamentale che consente di continuare a credere nel sogno promozione.

In scena oggi anche i playout per sperare nella salvezza: il Cus Palermo perde 2-0 contro la Leonfortese in trasferta e dice addio alla categoria; il Marineo, invece, batte 4-1 in casa il Nuova Città di Gela e si guadagna la conferma in Eccellenza.

La Leonfortese si porta in vantaggio all'11', grazie ad un eurogol di Caputa. I cussini accusano il colpo, anche se provano a reagire. Si va negli spogliatoi sul parziale di 1-0. Nella ripresa, al 54', ecco il raddoppio dei padroni di casa siglato da Meta. La strada è più che in salita per la squadra del centro universitario sportivo, che non riesce a creare i presupposti per riaprire la partita. Solo la vittoria avrebbe potuto salvare il Cus.

Nell'altra gara, il Marineo batte agevolmente il Nuova Città di Gela: 4-1 il finale al comunale che consente ai padroni di casa di rimanere in Eccellenza.