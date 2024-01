Eccellenza girone A, il 2024 dell’Athletic Club Palermo inizia con un pareggio

Inizia con un pareggio il 2024 dell'Athletic Club Palermo.

Al Comunale di Bagheria i nerorosa di Gabriele Cipolla hanno pareggiato 1-1 contro l'Aspra nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza, girone A.

Per i padroni di casa a segno Piscopo, poi il pareggio su rigore di Manfrè. Un risultato stretto per l'Athletic che ha tenuto il pallino del gioco per tutto il match, con un gol annullato e una traversa colpita.

Lo stadio era inaccessibile per tutti: lavori in corso sulle tribune, nell'impianto sono stati fatti entrare soltanto i giocatori e gli staff tecnici, regolarmente inseriti in distinta.