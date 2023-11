Eccellenza girone A, dodicesima giornata: l’Athletic Club pareggia, blitz del Casteldaccia a Sciacca

Con un bel successo esterno, il Marineo manda a tappeto la Pro Favara e fa sì che la Nissa capolista possa ulteriormente allungare sulle inseguitrici. La dodicesima giornata del campionato di Eccellenza si chiude con alcune sorprese: l'Aspra cade in trasferta contro il Geraci, il Castelbuono vince contro la Don Carlo Misilmeri. Di seguito, nel dettaglio, tutti i risultati di giornata e la classifica aggiornata.

Athletic Club Palermo-Fulgatore 2-2 giocata ieri

Inizia con un pareggio l'avventura di Pippo Strano alla guida dell'Athletic Club Palermo. I nerorosa hanno pareggiato 2-2 al Favazza di Terrasini contro il Fulgatore, nel match valido per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A.

Una partita ricca di emozioni sin dai primi minuti, con l'Athletic che prende in mano il pallino del gioco. La superiorità viene concretizzata al 21' quando Caronia sblocca il punteggio con un tiro al volo dal limite dell'area che supera Mistretta. Passano 120 secondi e i nerorosa sfiorano anche il raddoppio con Manfrè, ma il suo tiro da distanza ravvicinata viene bloccato dal portiere avversario. Il Fulgatore esce fuori alla distanza e prima dell'intervallo pareggia i conti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Di Maria allontana con i pugni, poi Russo ripropone in mezzo verso Delmonego che di testa insacca. All'inizio del secondo tempo i trapanesi completano la rimonta con Onuoha che trasforma un rigore concesso per un fallo di Birardi. L'Athletic alza nuovamente il baricentro e tre minuti dopo il vantaggio del Fulgatore sfiora il pari, ma Mendola prima e Caronia poi non riescono a deviare in porta l'ottimo cross di Fricano. Il gol del definitivo 2-2 arriva al 73': Pucci, appena entrato in campo, finalizza uno schema su punizione calciando di prima intenzione sullo scarico di Caronia.

Accademia Trapani-Castellammare 0-1

Pro Favara-Marineo 0-1

La Pro Favara cade, inaspettatamente, in casa: al Bruccoleri il Marineo passa 1-0, al termine di novanta minuti nei quali i gialloblù non hanno mostrato la solita brillantezza. La squadra di Catalano perde così terreno dalla capolista Nissa, oggi vittoriosa in casa contro la Folgore Castelvetrano. I gialloblù vengono puniti da una micidiale punizione, da oltre 30 metri, di Maggio al 16' che ha interrotto dopo 477 minuti l'imbattibilità di Lamin Ceesay. Marineo corsaro al Bruccoleri e padroni di casa che non sono riusciti a superare l'ex portiere Sendin, autore di ottime parate e salvato anche dalla traversa. Partita spezzata da tanti calci di punizione fischiati alla Pro Favara, con continui falli su Ficarrotta e compagni. Alla luce di quanto visto in campo la squadra di Catalano avrebbe meritato almeno il pareggio, soprattutto per un secondo tempo giocato con maggiore piglio agonistico e ritmo, con diverse occasioni gol. Il Marineo è stato bravo a blindare il gol della domenica di capitan Maggio.

Unitas Sciacca-Casteldaccia 1-2

Il Casteldaccia espugna il Gurrera vincendo 2-1. Nella prima parte di gara neroverdi troppo rinunciatari. Ospiti in vantaggio al 37' con un rigore trasformato da Megna. Nel secondo tempo Sciacca più determinato con diverse occasioni da rete, ma il Casteldaccia è sempre attento e il portiere risponde alla grande alle conclusioni di Seckan e Balistreri. Rimasti in dieci per l'espulsione di Cardinale, gli ospiti hanno raddoppiato con Bah al 79' dopo un errore della difesa saccense. Nel primo minuto di recupero l'1-2 di Concialdi su rigore, assegnato per atterramento di Iraci. Lo Sciacca con Licciardello ha sfiorato il pari nelle battute finali.

Misilmeri-Castelbuono 1-2

Garofalo e Suarez firmano il blitz esterno della Supergiovane Castelbuono. Di Matera la rete siglata per la Don Carlo.

Geraci-Aspra 4-0

Non c'è partita tra Geraci e Aspra: la formazione delle Madonie piega con un sonoro 4-0 i gialloverdi. Bonamaison, Giovagnoli e una doppietta di Fernandes consegnano l'intera posta in palio alla squadra di casa.

Mazara 46-Mazara 4-0

Nissa-Folgore Castelvetrano 2-0

La classifica

Nissa 34

Pro Favara 28

Mazara 46 27

Supergiovane Castelbuono 21

Castellammare Calcio 18

Unitas Sciacca 16

Folgore Castelvetrano 15

Accademia Trapani 15

Athletic Club Palermo 15

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 15

Casteldaccia 14

Geraci 14

Don Carlo Misilmeri 9

Mazara 8

Aspra 7

Fulgatore 5