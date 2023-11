Eccellenza girone A, decima giornata: il Castelbuono batte il Geraci, pari senza gol per l'Athletic Club

Va in archivio la decima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. La Nissa continua la propria marcia al comando, 2-1 in casa contro Castellammare. Rimane in scia, però, la Pro Favara di Gaetano Catalano: i gialloblù vincono al Bruccoleri 1-0 contro il Mazara. L'Athletic Club Palermo fa 0-0 in trasferta contro l'Accademia Trapani, punto prezioso anche per l'Aspra a Sciacca. Nel dettaglio tutti i risultati odierni e la classifica aggiornata

Accademia Trapani-Athletic Club Palermo 0-0

Allo stadio Sorrentino di Trapani pareggio a reti bianche tra l'Accademia e i nerorosa di Giannusa. L'Athletic Club Palermo ci prova ma non riesce a scardinare la difesa avversaria.

Casteldaccia-Marineo 1-1

La striscia positiva del Marineo prosegue. L'Oratorio S. Ciro e S. Giorgio passa in vantaggio con D'Agostino al 12', capitan Megna riagguanta il pari per i padroni di casa nella ripresa.

Pro Favara-Mazara 1-0

Un'altra vittoria, importante, che consolida il secondo posto e consente alla Pro Favara di restare in scia alla Nissa: i gialloblù di Catalano battono 1-0 il Mazara. Al Bruccoleri è una rete di Bontempo, giunta al 38', a regalare i tre punti. La prima mezz'ora abbondante è piuttosto spigolosa e spezzettata, tanti falli commessi con le squadre che non riescono ad esprimere un calcio entusiasmante. Al 38', però, l'equilibrio viene interrotto dal vantaggio gialloblù: la rete porta la firma del numero 6 Bontempo. Nel secondo tempo gli uomini di Catalano cercano il raddoppio ma la difesa ospite riesce a contenere bene gli attacchi dei padroni di casa. Finisce, dunque, 1-0 per la Pro Favara: contava ottenere tre punti e i gialloblù non hanno tradito le attese.

Unitas Sciacca-Aspra 1-1

Solo un punto per l'Unitas Sciacca al termine di una partita che è stata un continuo assedio dei neroverdi verso la porta avversaria.

Sciacca e Aspra hanno chiuso sul risultato di 1-1 il match e c'è grande rammarico per la squadra di Boncore per le tantissime occasioni create durante l'arco del match. Ospiti avanti dopo 14 minuti con una prodezza di Piscopo nell'unico tiro in porta dell'Aspra. Pari saccense al 17' con un calcio di rigore trasformato da Concialdi dopo un netto fallo su Seckan.

Da lì in poi gli uomini di Boncore hanno spinto con forza alla ricerca della rete del vantaggio ma la difesa dell'Aspra e le prodezze del portiere palermitano hanno negato il raddoppio.

Don Carlo Misilmeri-Fulgatore 2-2

Razak porta in vantaggio il Fulgatore al 25', poi nella ripresa ecco il raddoppio di Genna. I padroni di casa, però, reagiscono: le reti di Lucera e Matera confezionano il pareggio.

Geraci-Supergiovane Castelbuono 0-3

La doppietta di Diallo e in mezzo il gol di Belecco regalano il derby delle Madonie alla Supergiovane Castelbuono. Ospiti convinti e determinati sin dalle prime battute del match, il Geraci ha mostrato gravi lacune difensive che hanno compromesso il match.

Mazara 46-Folgore Castelvetrano 1-0

Nissa-Castellammare 2-1

La classifica

Nissa 28

Pro Favara 25

Mazara 46 24

Supergiovane Castelbuono 15

Unitas Sciacca 15

Folgore Castelvetrano 14

Athletic Club Palermo 14

Accademia Trapani 14

Castellammare Calcio 12

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 11

Casteldaccia 10

Geraci 8

Mazara 8

Don Carlo Misilmeri 8

Aspra 7

Fulgatore 4