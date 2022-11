Eccellenza Girone A, decima giornata: Misilmeri vince a Mazara, pareggio senza gol tra Casteldaccia e Cus

Nella decima giornata di Eccellenza, girone A, la Don Carlo Misilmeri certifica il proprio ottimo momento di forma, riuscendo a vincere in trasferta a Mazara. Al Nino Vaccara arrivano tre punti preziosissimi, che consentono alla squadra di Utro di restare al secondo posto in classifica, rubando però altri due punti alla capolista Akragas e portandosi proprio a -2 dai biancazzurri. Pareggio a reti bianche tra Casteldaccia e Cus Palermo, torna alla vittoria casalinga Marineo, battendo Gela 2-1. Il Resuttana San Lorenzo non riesce a portare punti dalla trasferta contro la Leonfortese, 1-0 il finale. Di seguito, nel dettaglio, i risultati di giornata:

Akragas 2018 - Castellammare Calcio 94 1-1

All'Esseneto i biancazzurri non riescono a trovare la vittoria, portando a casa solamente un punto. Finisce 1-1, alla rete di Briones nel primo tempo replica, nella ripresa, Pizzo. Terranova comincia il match schierando i suoi con un 4-3-3: Elezaj in porta; Lo Cascio, Cipolla, A. Noto e Baio in difesa; in mezzo vanno Garufo, Briones e Vizzini; in avanti il trio è composto da Semenzin, Vitelli e Mansour. I primi venti minuti di gioco sono estremamente equilibrati, con pochissime occasioni degne di nota e una fase di studio piuttosto prolungata. Al 23’ sono i padroni di casa a sbloccare il match: è Briones a portare in vantaggio i biancazzurri. La prima frazione di gara scivola via con la squadra di Terranova che gestisce il vantaggio, senza rischiare nulla di particolare. Gli ospiti provano a reagire ma non riescono ad impensierire in maniera convincente la difesa dell’Akragas. Si va al riposo sul parziale di 1-0 in favore dei padroni di casa. Ad inizio ripresa, poco prima del quarto d’ora di gioco, il Castellammare riesce a trovare il gol del pareggio: è Pizzo a riportare il match in equilibrio. Dopo la rete avversaria, la squadra di Terranova prova a ricompattarsi, cercando di dare maggiore verve alla manovra offensiva. Il Castellammare, però, si difende bene e riesce ad evitare il gol del sorpasso. L'Akragas non riesce più a sfondare e il match scivola via senza altre reti: pareggio inatteso per i biancazzurri, che adesso dovranno guardarsi le spalle.

Casteldaccia - C.U.S. Palermo 0-0

Pareggio senza gol al "Fiorilli" di Casteldaccia: i padroni di casa e il Cus Palermo concludono il match sul risultato di 0-0. Non moltissime le occasioni degne di nota, novanta minuti equilibrati tra due squadre che, sostanzialmente, hanno più cercato di evitare di prendere gol che di realizzarne.

Leonfortese - Resuttana San Lorenzo 1-0

Trasferta amara per i nerorosa, che perdono 1-0 sul campo della Leonfortese. I palermitani sprecano un calcio di rigore nel finale del primo tempo e subiscono il goal vittoria di Lentini al 79'.

Mazara - Don Carlo Misilmeri 0-1

Un gol in pieno recupero dell'ex difensore rosanero, Alberto Cossentino, consente alla Don Carlo di Misilmeri di sbancare il Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Successo preziosissimo per la squadra di Salvatore Utro, che consolida così la propria seconda posizione in classifica. Il successo, però, consente anche di rosicchiare altri due punti alla capolista Akragas.

Nissa F.C. - Enna 1-1

Oratorio S. Ciro e S. Giorgio Marineo - Nuova Città di Gela 2-1?

Una doppietta di Sanyong consente al Marineo di tornare alla vittoria: 2-1 sul Gela, al termine di novanta minuti intensi e gradevoli. Per gli ospiti ad andare in gol è Campanaro. Il Gela chiude il match addirittura in nove, espulsi Rechichi e Priolo. Nel Marineo espulso, invece, Rama.

Parmonval - SC Mazarese 1-2 giocata sabato

Ancora una sconfitta, l'ottava consecutiva, per la Parmonval: nell'anticipo del sabato al Franco Lo Monaco la Mazarese vince in rimonta 2-1. La formazione di Mondello non riesce a venir fuori dalla crisi di risultati: sono solo 4 i punti in classifica, frutto di una vittoria, un pari e otto sconfitte di fila. Il match si era messo bene per la Parmonval: i padroni di casa si erano portati in vantaggio dopo soli tre minuti: sugli sviluppi di un corner Caronia di testa batte Furnari. Il vantaggio, però, dura solamente dieci minuti: al 13', infatti, la Mazarese pareggia con la rete di Testa, che dall'out sinistro dell'area di rigore palermitana effettua un gran tiro a giro che si insacca all'incrocio dei pali. Alla mezz'ora è Mistretta a sfiorare il raddoppio per gli ospiti, la sua punizione termina fuori di poco. Quattro minuti dopo, su punizione, Testa colpisce la parte finale della traversa. Si va al riposo sul parziale di 1-1, con la Mazarese più volte vicina al gol del raddoppio. Ad inizio ripresa ci prova subito la Parmonval, con la conclusione dalla distanza Stassi che impegna Furnari, costretto a deviare in angolo. Al 58' è Rappa a tentare di riportare in vantaggio i suoi, ma ancora una volta Furnari è attento. Al 69' doppio intervento ancora di Furnari: prima su una conclusione di Cincotta, poi su Cinà. La Parmonval tiene bene il campo e riesce a neutralizzare gli attacchi degli ospiti, per la verità poco incisivi nella ripresa. Nell'ultimo minuto di recupero, quando tutto lasciava pensare ad un incontro in parità, la Mazarese trova il gol della vittoria: dalla sinistra parte un bel cross in area palermitana di Galfano, Jammeh Modou intercetta e con un destro preciso trafigge Mannino. Sconfitta immeritata per i padroni di casa, autori di una prestazione comunque nettamente migliore rispetto alle ultime uscite. Mutolo potrà, dunque, ripartire dal gioco espresso oggi anche se la classifica comincia ad essere preoccupante.

Unitas Sciacca - Pro Favara 0-1

Allo stadio Gurrera di Sciacca, la Pro Favara ottiene tre punti fondamentali grazie al bel gol di La Piana: con questo successo la formazione di Catalano si porta al terzo posto in classifica, a -3 dall’Akragas, che oggi non è riuscita in casa a battere il Castellammare, pareggiando 1-1.I padroni di casa guidati da Totò Brucculeri cominciano il match con questi undici: Pizzolato, Daniello, Loddo, King, Cinquemani, Li Bassi, Licata, Biondo, Coco, Taormina, Mangiaracina. Catalano risponde con Eyre, Caternicchia, Rizzo, capitan Bossa, Miano, Marino, La Piana, Calagna, De Luca, Fricano, Cammilleri. Non passa nemmeno un quarto d’ora e i gialloblu si portano in vantaggio: è La Piana a siglare la rete dell’1-0, grazie ad un bellissimo destro potente ed angolato che batte Pizzolato. Il portiere neroverde, forse, si aspettava un tiro a giro sul secondo palo mentre il giocatore della Pro Favara calcia secco sul primo, beffando l'estremo difensore avversario. Dopo la rete del vantaggio la Pro Favara gestisce il vantaggio, mentre la squadra di Brucculeri prova a ricompattarsi. La prima frazione di gioco termina 1-0 in favore degli ospiti. Nella ripresa i neroverdi provano ad alzare il ritmo della manovra, con i gialloblu che si difendono compatti e ripartono pericolosamente. Il possesso di palla è in favore dei padroni di casa ma la statistica non produce effetti, perché la Pro Favara chiude ogni spazio possibile. A nove minuti dalla fine la Pro Favara resta in dieci, Marino lascia i suoi in inferiorità numerica. Nel finale ghiotta occasione per l’Unitas Sciacca, che potrebbe pareggiare i conti con Coco: il numero 17, però, dal centro dell'area tutto solo manca clamorosamente lo specchio della porta.

La classifica

Akragas 24

Don Carlo Misilmeri 22

Pro Favara 21

S.C. Mazarese 20

Enna Calcio 20

Mazara Calcio 18

Unitas Sciacca Calcio 16

Casteldaccia 15

Nissa F.C. 12

Castellammare Calcio 11

Leonfortese 10

Oratorio S. Ciro e S. Giorgio Marineo 9

Resuttana San Lorenzo 7

C.U.S. Palermo 7

Parmonval 4

Nuova Città Di Gela 3

PROSSIMO TURNO - 20/11/22

C.U.S. Palermo - Oratorio S. Ciro e S. Giorgio Marineo

Castellammare Calcio 94 - Parmonval

Don Carlo Misilmeri - Nissa F.C.

Enna - Casteldaccia

Leonfortese - Unitas Sciacca

Nuova Città di Gela - Akragas 2018

Resuttana San Lorenzo - Mazara

SC Mazarese - Pro Favara