Eccellenza girone A, anticipo sedicesima giornata: il Cus Palermo torna alla vittoria

Il Cus Palermo, con in panchina il nuovo allenatore Ferdinando Zappavigna, torna al successo in campionato: presso l’impianto di via Altofonte battuto 1-0 il Castellammare. Il primo tempo è abbastanza equilibrato, le due squadre non rischiano molto. La mano del nuovo allenatore dei cussini si vede sin dalle prime battute, con un fraseggio pulito e piuttosto efficace. L’innesto di Vincenzo Mustacciolo, centrocampista classe 2000 ex Paternò ed Acireale, ha fornito qualità al giro palla della squadra. Si va al riposo sul parziale di 0-0, con i padroni di casa che hanno dato la sensazione di essere in giornata.

Nella ripresa la squadra del centro universitario continua a rispondere bene agli input della nuova gestione. Zappavigna decide di mandare in campo Fofana, convinto che il cambio possa sovvertire l'equilibrio in campo. Ed è proprio questo ingresso a cambiare la partita: la sostituzione, infatti, garantisce maggiore profondità alla manovra dei padroni di casa.

Al 67’ il Cus si porta in vantaggio: la rete dell’1-0 porta la firma proprio di Fofana, abile a farsi trovare pronto e a battere Grimaudo con un tiro potente. Il calciatore finalizza un'azione corale, in ripartenza, dei padroni di casa. Nei minuti finali il Castellammare prova a rendersi pericoloso, senza però riuscire a creare vere palle gol.

Successo meritato e molto importante per il Cus, che sale a quota 11 in classifica. Adesso la formazione di Zappavigna intensificherà la preparazione in vista della delicata trasferta di domenica prossima, contro il Gela: un vero e proprio scontro salvezza tra le due squadre.