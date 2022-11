Eccellenza girone A, decima giornata: la Parmonval gioca bene ma perde nei minuti di recupero con la Mazarese

Ancora una sconfitta, l'ottava consecutiva, per la Parmonval: nell'anticipo del sabato al Franco Lo Monaco la Mazarese vince in rimonta 2-1.

La formazione di Mondello non riesce a venir fuori dalla crisi di risultati: sono solo 4 i punti in classifica, frutto di una vittoria, un pari e otto sconfitte di fila.

Oggi il match, però, si era messo bene: i padroni di casa si erano portati in vantaggio dopo soli tre minuti: sugli sviluppi di un corner Caronia di testa batte Furnari. Il vantaggio, però, dura solamente dieci minuti: al 13', infatti, la Mazarese pareggia con la rete di Testa, che dall'out sinistro dell'area di rigore palermitana effettua un gran tiro a giro che si insacca all'incrocio dei pali. Alla mezz'ora è Mistretta a sfiorare il raddoppio per gli ospiti, la sua punizione termina fuori di poco. Quattro minuti dopo, su punizione, Testa colpisce la parte finale della traversa. Si va al riposo sul parziale di 1-1, con la Mazarese più volte vicina al gol del raddoppio.

Ad inizio ripresa ci prova subito la Parmonval, con la conclusione dalla distanza Stassi che impegna Furnari, costretto a deviare in angolo. Al 58' è Rappa a tentare di riportare in vantaggio i suoi, ma ancora una volta Furnari è attento. Al 69' doppio intervento ancora di Furnari: prima su una conclusione di Cincotta, poi su Cinà. La Parmonval tiene bene il campo e riesce a neutralizzare gli attacchi degli ospiti, per la verità poco incisivi nella ripresa. Nell'ultimo minuto di recupero, quando tutto lasciava pensare ad un incontro in parità, la Mazarese trova il gol della vittoria: dalla sinistra parte un bel cross in area palermitana di Galfano, Jammeh Modou intercetta e con un destro preciso trafigge Mannino. Sconfitta immeritata per i padroni di casa, autori di una prestazione comunque nettamente migliore rispetto alle ultime uscite. Mutolo potrà, dunque, ripartire dal gioco espresso oggi anche se la classifica comincia ad essere preoccupante.

"C'è grande amarezza, abbiamo sfiorato un bel pari - ha dichiarato Mutolo nel post gara - però dobbiamo cercare di ripartire da qui. La prestazione di oggi è stata importante, non dobbiamo demoralizzarci: ai ragazzi oggi posso fare solamente i complimenti. Paghiamo alcuni errori di inesperienza, speriamo di colmare il gap con le altre squadre. Non possiamo abbatterci, dobbiamo guardare con fiducia al futuro. Interverremo certamente sul mercato, con la società siamo d'accordo. Faremo degli acquisti mirati che daranno esperienza e qualità alla squadra. Da oggi, comunque, portiamo a casa un'ottima prestazione - ha concluso Mutolo - peccato non siano arrivati anche punti importanti per la classifica".