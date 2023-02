Eccellenza girone A, anticipi ventunesima giornata: il Cus batte il Resuttana, blitz del Marineo contro la Parmonval

Sabato di anticipi nel girone A di Eccellenza, con gare importanti ai fini della classifica. Lo scontro salvezza tra Cus Palermo e Resuttana San Lorenzo se lo aggiudicano i cussini: in via Altofonte i padroni di casa si impongono 1-0, grazie alla rete di Mustacciolo al quarto minuto di gioco. I nerorosa interrompono, dunque, la striscia di due vittorie consecutive. I ragazzi di Zappavigna salgono, con questi tre punti pesanti, a quota 14.

Nell'altro anticipo ancora tre punti, molto importanti, per il Marineo. L'Oratorio San Ciro e San Giorgio batte 1-0 la Parmonval, in trasferta. I padroni di casa hanno disputato un buon incontro, mettendo in difficoltà la formazione di Pagano. Il Marineo, infatti, ha avuto non poche difficoltà nel trovare gli spazi necessari per creare azioni pericolose. Il gol vittoria è stato siglato nel primo tempo dal classe 2004 Fuschi. Nel finale ghiotta occasione per raddoppiare, ma dal dischetto il Marineo fallisce un calcio di rigore, ben parato dal portiere della Parmonval.

Nel terzo anticipo di giornata, infine, pareggio senza reti tra Castellammare e Mazara.