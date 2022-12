Eccellenza girone A, anticipi tredicesima giornata: termina 2-2 la gara tra Cus Palermo e Parmonval

Torna a fare punti, dopo dodici gare, la squadra di Mondello. In trasferta contro il Cus Palermo arriva un pareggio in extremis per 2-2, agguantato al 94'. Nell'altra gara del sabato pari senza emozioni tra Castellammare e Mazarese