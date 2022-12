Eccellenza girone A, anticipi quattordicesima giornata: la Parmonval perde in casa contro Enna

La Parmonval esce sconfitta, in casa, nel match della quattordicesima giornata di campionato contro l'Enna: al Franco Lo Monaco finisce 4-1 per la squadra allenata da Pippo Strano. L'impegno, va detto, non era dei più semplici: i gialloverdi adesso sono al comando della classifica, a quota 32 punti, in attesa delle gare che si disputeranno domani.

L'Enna si porta in vantaggio con la rete di Caronia, arrivata al 18'. La Parmonval reagisce e riesce a trovare il gol del pari, grazie alla firma di Molinini. La partita è equilibrata, i padroni di casa sembrano riuscire a contenere le sortite offensive dell'Enna. Poco prima della fine della prima frazione, però, ecco il nuovo vantaggio gialloverde: è Carioto a realizzare il gol dell'ex, che porta i suoi negli spogliatoi sul parziale di 2-1.

Nella ripresa gli ospiti salgono in cattedra e cominciano a fraseggiare con grande qualità: il giro palla gialloverde mette in grande difficoltà la Parmonval, costretta costantemente a rincorrere gli avversari. Al 65' Enna triplica il proprio vantaggio: è Agudiak a scrivere il proprio nome a referto. Sei minuti dopo è lo stesso attaccante gialloverde a calare il poker per i suoi: 4-1 firmato dal solito "Toro", giocatore sempre più leader all'interno dello spogliatoio.

La quarta rete degli ospiti spegne definitivamente le speranze della Parmonval, che alza bandiera bianca ed esce dal campo sconfitta. La formazione di Mondello resta all'ultimo posto in classifica, a quota 5 punti.

Nell'altro anticipo di giornata pareggio 1-1 al Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo tra i padroni di casa e l'Unitas Sciacca: i neroverdi di Brucculeri si erano portati in vantaggio alla mezz'ora con Giglio, ma nel finale hanno subito il pari dei padroni di casa arrivato su rigore firmato da Cardinale.